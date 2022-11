Um país ainda em emergência, com preços fixos e um anúncio de máscaras aos “milhões”: covid-19, ponto de situação em Portugal

O país viu esta quinta-feira confirmada a renovação do estado de emergência, e Marcelo Rebelo de Sousa voltou esta noite a falar ao país para explicar porquê. Trata-se, disse o Presidente, de uma necessidade para dar "tempo e espaço ao Governo" para "estudar e preparar a abertura gradual da sociedade e da economia" depois de abril, atendendo aos diferentes setores e partes do território.

Marcelo e António Costa estão de acordo no entendimento de que os próximos 15 dias devem ser os últimos deste período (alargado) de exceção, com o Presidente da República a insistir que a prioridade agora deve ser "ganhar maio". Sobre o caso português, Marcelo diz não ser "milagre”, mas “fruto de muito esforço" e de os políticos terem ouvido especialistas, mostrado unidade e travado "o combate das suas vidas".

O país continua, assim, de olhos postos nos números, que na atualização feita esta quinta-feira trouxeram uma taxa de crescimento dos infetados de novo superior à do dia anterior. Mais 4,2%, traduzida em 750 novos infetados, além de mais 30 mortes. O número de doentes nos cuidados intensivos também cresceu para 229, mais 21 do que no boletim anterior. Tudo somado, são 18.841 infetados, 629 mortos e 493 pessoas recuperadas.

Sem novidade, o Norte continua a ser o principal foco de propagação do vírus e a região com os casos mais graves de covid-19. Segundo as contas do Ministério da Saúde, 58,8% dos doentes internados nos cuidados intensivos estão em hospitais do Norte, surgindo depois Lisboa e Vale do Tejo, com uma percentagem de 31% desses doentes.

Este foi um dia em que se falou muito de preços. Desde logo porque a ASAE informou ter recebido cerca de 4.500 denúncias no espaço de um mês, 75% das quais no contexto da pandemia. A maior parte das queixas incidiram sobre a prática de preços especulativos em produtos como máscaras, álcool e álcool gel.

Se o preço das máscaras aumentou mais de 1500% desde o início da pandemia, o preço do álcool gel aumentou de forma igualmente significativa. Um frasco de 100 ml que antes custava perto de 1,60€, agora está a ser vendido a quase 10 euros, segundo um artigo publicado no “Correio da Manhã”.

E por causa dos alegados abusos, o Governo fixou preços máximos para o gás engarrafado, valores que irão vigorar durante o estado de emergência. A tabela varia entre os 22 e os 81,05 euros, de acordo com a tipologia.

A medida foi conhecida esta quinta-feira, mas também criticada pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), que contesta que o sector tenha aumentado a margem de comercialização do gás engarrafado quando os preços desciam internacionalmente. A ANAREC considera que o limite de preços imposto ameaça as entregas ao domicílio.

Voltou a falar-se de ventiladores. SYSVent é o nome do modelo que entra agora em fase de ensaios clínicos para ser certificado pela Diretiva de Dispositivos Médicos Europeia e reforçar em breve os hospitais portugueses. O anúncio foi feito pela Ordem dos Médicos (OM), que iniciou a empreitada através de uma equipa especializada em cuidados intensivos. O resultado, acredita a OM, será um novo dispositivo disponível em tempo recorde.

Para as famílias com quebra de rendimentos, a notícia do dia é que já não é só o crédito à habitação para residência permanente que pode ser alvo de suspensão do pagamento de prestações ao banco. Os maiores bancos também acordaram essa possibilidade para qualquer crédito à habitação, seja para segunda habitação seja de não residentes, entre os quais emigrantes, e também para créditos ao consumo até 75 mil euros. Além disso, também as condições de acesso são flexibilizadas, abrindo as portas a que as famílias em que um dos membros tenha perdido mais de 20% dos rendimentos por causa da pandemia possam pedir acesso a estas moratórias.

Na crónica do país que tenta voltar ao normal, e após ter reunido com o Infarmed, cientistas, peritos em covid-19 e membros do Governo, o presidente da Câmara de Ovar avançou não ter muitas dúvidas de que o estado de calamidade será levantado no concelho. A passagem ao Estado de Emergência Nacional, com o levantamento da cerca sanitária a partir desta sexta-feira, é o cenário em que Salvador Malheiro confia: “Será bom para a nossa economia local e, sobretudo, para a saúde mental de todos os nossos munícipes”, escreveu o autarca no Facebook.

Também a Área Metropolitana de Lisboa (AML) prevê que nos próximos dias seja possível repor uma parte dos serviços de transportes públicos rodoviários que até agora estavam suspensos. Repor níveis de serviço equivalentes a mais de 40%, tendo por referência os serviços normais é o objetivo.

Entretanto, o sector da indústria têxtil diz estar pronto para fazer máscaras em larga escala. “Em semanas, podemos ter milhões de máscaras no mercado", garantiu Mário Jorge Machado, presidente da ATP - Associação Têxtil e Vestuário, dando conta que o sector está apto a fornecer o país, mas também clientes internacionais, com as novas máscaras sociais que resultam de normativas aprovadas em conjunto pelo CITEVE, Direção-Geral de Saúde e Infarmed.

As primeiras remessas chegam ao mercado já no início da próxima semana, depois de homologadas pelo CITEVE com um selo identificativo especial que dá garantia aos consumidores. É um regresso à produção e à exportação e ao mesmo tempo um impulso decisivo para a abertura controlada da economia.

Elaborado pela Direção-geral da Saúde, foi lançado esta quinta-feira um manual a pensar nas famílias, com recomendações e conselhos para estas lidarem da melhor forma com o isolamento. Está disponível aqui, na página da DGS.