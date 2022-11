“Um crime contra a Humanidade” em pleno combate contra a pandemia? Covid-19, ponto de situação mundial

O dia ficou marcado pelas ondas de choque provocadas pelo anúncio da suspensão do financiamento dos EUA à Organização Mundial da Saúde (OMS). O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentou esta quarta-feira a decisão anunciada na véspera pelo Presidente norte-americano, Donald Trump. O responsável sublinhou, no entanto, que “o compromisso [da OMS] de servir todas as pessoas no mundo continua inabalável”. “Estamos a rever o impacto no nosso trabalho da retirada do financiamento dos EUA e trabalharemos com os parceiros para preencher quaisquer lacunas. Os EUA são um amigo generoso e de longa data e esperamos que continue a sê-lo”, acrescentou. E insistiu: “Continuaremos a trabalhar com todos os países num compromisso incansável com a ciência, as soluções [apresentadas] e a solidariedade”. Ghebreyesus disse ainda que “este é o tempo para estarmos unidos no combate comum a uma ameaça comum, um inimigo perigoso”. “Quando estamos divididos, o vírus explora as brechas entre nós”, advertiu.

Trump considera que “o mundo recebeu muitas informações falsas sobre a transmissão e mortalidade” da doença e que se a OMS “tivesse feito o seu trabalho e enviado especialistas médicos para a China”, a pandemia poderia “ter sido contida na fonte com pouquíssimas mortes”. O secretário-geral da ONU, António Guterres, reagiu, dizendo que “não é o momento de reduzir” o financiamento da OMS.

“Parar o financiamento da OMS durante uma crise mundial de saúde é tão perigoso quanto parece”, escreveu Bill Gates no Twitter. “O trabalho da OMS está a abrandar a propagação da covid-19 e, se esse trabalho é interrompido, nenhuma organização pode substituí-los. O mundo precisa da OMS agora mais do que nunca”, acrescentou o fundador da Microsoft, filantropo e copresidente da Fundação Bill & Melinda Gates.

O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, classificou como “profundamente lamentável” a decisão de Trump. Por sua vez, Sergei Ryabkov, o número dois do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, revelou que se trata de uma decisão “muito alarmante”, uma vez que significa o congelamento de 20% do orçamento daquela organização. “É um exemplo de uma decisão muito egoísta das autoridades norte-americanas. Um golpe destes numa altura em que os olhos da comunidade mundial estão precisamente nessa organização é um passo digno de condenação e censura”, acrescentou o diplomata.

O editor da revista científica “The Lancet”, Richard Horton, recorreu ao Twitter para afirmar: “A decisão de deixar de financiar a OMS é simplesmente isto: um crime contra a humanidade. Todos os cientistas, todos os profissionais de saúde, todos os cidadãos devem resistir e revoltar-se contra esta terrível traição à solidariedade global”.

John Sawers, que foi chefe dos serviços secretos britânicos (MI6) entre 2009 e 2014, sugere a responsabilização de Pequim e não da OMS. “A China está a fugir de uma grande responsabilidade pela origem do vírus por ter falhado na sua abordagem inicial”, disse, acusando o país de ter ocultado informação em dezembro e em janeiro.

Em contraciclo com o anúncio de Trump, o ministro finlandês dos Negócios Estrangeiros anunciou que o seu país vai aumentar já este ano o financiamento. “É nesta altura que a OMS é mais necessária para derrotar o coronavírus”, declarou Pekka Haavisto.

Sem comícios mas em campanha, Trump anunciou que vai assinar os cheques de apoio financeiro que serão enviados a cerca de 70 milhões de americanos que beneficiarão assim de uma ajuda direta de 1.200 dólares para fazer face às necessidades mais urgentes, como comida e habitação. Já houve outras alturas em que o impacto financeiro de uma crise justificou nos EUA a emissão destes cheques mas nunca nenhum Presidente decidiu assiná-los pessoalmente. Na sua comunicação diária sobre o coronavírus, Trump declarou que os dados sugerem que todo o país ultrapassou já o pico de novos casos e agendou para quinta-feira o anúncio de novas diretrizes “para os estados reabrirem o país”.

Há negros americanos que hesitam em usar máscara para não correrem risco de vida. A tendência de serem confundidos com criminosos ainda é suficientemente comum para os fazer temer encontros com a polícia.

Mais de dois milhões de infetados

Esta quarta-feira também foi o dia em que o número de casos confirmados de infeção em todo o mundo passou a barreira dos dois milhões. Segundo os dados mais recentes da Universidade Johns Hopkins, são 2.047.731 casos, 133.354 mortos e 509.876 recuperados a nível global. Os EUA lideram em número de casos (cerca de 633 mil) e de vítimas mortais (quase 28 mil). Os casos de recuperação em solo americano ultrapassam os 51 mil.

As autoridades espanholas de saúde revelaram que o número de mortes nas últimas 24 horas foi de 523. Apesar do recuo ligeiro em relação à véspera, há um salto importante no número de novas infeções: 5.100. Espanha soma mais de 177 mil casos, mais de 18 mil mortos e de 70 mil recuperados.

No mesmo período, Itália registou menos de três mil novos casos de infeção, o que acontece pelo segundo dia consecutivo, sinalizando um abrandamento na propagação da doença. No total, há atualmente 165.155 pessoas infetadas, 21.645 mortos e 38.092 recuperados. Outro sinal de maior controlo sobre a crise pandémica no país está no facto de haver menos 181 doentes em unidades de cuidados intensivos em comparação com a véspera.

Com mais de 131 mil casos, França ultrapassa já os 17 mil mortos e regista mais de 31 mil recuperados. Os dados divulgados esta quarta-feira dão ainda conta de um decréscimo de 513 no número de doentes hospitalizados. Entre as 1.438 vítimas mortais reportadas nas últimas 24 horas contam-se 924 idosos que viviam em lares. Ainda em França, mais de um terço dos militares de um porta-aviões está infetado.

Confira aqui um retrato do coronavírus no mundo em sete gráficos e um mapa e saiba que 90% das mortes estão na Europa e na América.

Recomendações para voltar à normalidade

Estes são os 3 critérios, os 3 princípios básicos, as 7 medidas complementares e as 9 recomendações para a vida voltar ao normal. Um documento oficial da Comissão Europeia estabelece o caminho para a normalização da vida pública e a reabertura de escolas, lojas, restaurantes e festivais e demais atividades. Ponto fundamental: a ação deve basear-se na ciência. Ainda sobre o mesmo assunto, Bruxelas defende que a recolha de dados pessoais é essencial para levantar restrições.

A Dinamarca já começou a reabrir escolas após um mês de encerramento. O Presidente francês, Emmanuel Macron, prepara a saída da crise e pondera um Governo de “concórdia”. A Bélgica prolongou as medidas de confinamento até 3 de maio, enquanto em Espanha a indicação é para não chumbar alunos.

No Brasil, a demissão do ministro da Saúde é cada vez mais certa e um medicamento testado no país teve 94% de sucesso contra o novo coronavírus.

“É o fim da Zona Euro que está em jogo”

No plano económico-financeiro, Vítor Constâncio defendeu que o fundo de recuperação deve ser uma “peça essencial” da resposta à crise. “A dívida em comum continua a ser necessária. A minha ideia é a Comissão ir ao mercado e fazer transferências para os países”, disse o antigo vice-presidente do Banco Central Europeu. Enquanto isso, as quatro maiores bancadas pró-europeias do Parlamento Europeu pedem um pacote maciço de recuperação económica. Numa resolução conjunta, aqueles eurodeputados defendem que o investimento seja também financiado através da emissão de dívida conjunta. Não lhe chamam ‘eurobonds’ mas “obrigações de recuperação” garantidas pelo Orçamento comunitário. E, em entrevista ao Expresso, o ministro francês das Finanças foi perentório: “É o fim da Zona Euro” se só a Holanda e a Alemanha puderem investir. Bruno Le Maire defende a emissão conjunta de dívida com maturidades de 10 ou 20 anos para financiar investimentos nos próximos 3 a 5 anos.

Entretanto, o petróleo afundou e o consumo caiu para níveis de 2012. A queda de preços acontece numa altura em que a Agência Internacional da Energia divulgou o seu relatório de abril, estimando que a procura mundial de petróleo deverá cair 9,3 milhões de barris por dia este ano. A Amazon vai encerrar centros de distribuição em França durante cinco dias. O fecho temporário destina-se a desinfetar os centros de distribuição e a avaliar os riscos. Suspensas – mas previsivelmente por muito mais tempo – estão as obras de ampliação da Grande Mesquita de Meca, já que conter a pandemia nesta cidade é o maior desafio que as autoridades sauditas enfrentam neste momento.

Quando os braços substituem as armas

A quebra nas emissões de gases poluentes devido à desaceleração da economia e da sociedade a nível global pode ser insuficiente para cumprir o acordo de Paris. “Na sequência da diminuição da atividade económica no mundo, há uma diminuição das emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera, mas quero salientar que essa diminuição não resolve o problema das alterações climáticas", afirmou o investigador e professor catedrático Filipe Duarte Santos.

Nesta fotogaleria, perceba como a guerra dos militares é agora contra a covid-19. De El Salvador ao Vietname, há soldados envolvidos das mais variadas formas no combate ao vírus: ajudam a montar hospitais, desinfetam espaços, fiscalizam o trânsito e o confinamento das populações. Na esmagadora maioria dos casos, os braços substituíram as armas.

A fechar, conheça a história de 15 adeptos que foram ver um jogo a Buenos Aires e tencionavam voltar à Colômbia ainda na mesma noite. O grupo está há mais de um mês fechado num hotel.