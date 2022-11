O adeus a Sepúlveda, a demissão do ministro brasileiro, a guinada de Trump e um número impressionante: covid-19, ponto da situação mundial

O dia ficou sobretudo marcado pela demissão do ministro brasileiro da Saúde e por uma guinada no discurso do Presidente dos EUA sobre a reabertura da economia do país. Mas também pela morte do escritor chileno Luis Sepúlveda, vítima de covid-19, e ainda por um número impressionante: mais de 22 milhões de americanos pediram subsídio de desemprego no último mês.

No Ministério da Saúde do Brasil, sai Mandetta e entra Teich. A demissão de Luiz Henrique Mandetta tornou-se inevitável ao aprofundar-se o desgaste na relação com o Presidente. Jair Bolsonaro não concorda com as recomendações do seu ainda ministro da Saúde, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de especialistas sobre a eficácia da quarentena na redução do número de casos de infeção com o novo coronavírus. O novo titular da pasta, Nelson Teich, é oncologista e apoiou a campanha presidencial de Bolsonaro. Isto no dia em que o Brasil registou um acréscimo de quase 11% no número de mortes, elevando o total para 1.924, e de mais de 7% nos casos confirmados de infeção, que totalizam agora 30.425. O estado de São Paulo é o mais afetado, com 853 mortos, enquanto o número de recuperados em todo o país ultrapassa os 14 mil.

Nos EUA, que lideram a nível mundial em número de casos (mais de 675 mil) e de mortos (mais de 34 mil), Donald Trump falou ao telefone com todos os 50 governadores norte-americanos e apresentou novas diretrizes para ajudar os estados a aliviarem as medidas restritivas impostas por causa da crise pandémica. No entanto, em vez da “autoridade absoluta” que na segunda-feira reclamara para si, Trump disse que a decisão sobre quando e como reabrir cabe aos governadores. “Vocês darão as vossas próprias ordens. São todos pessoas muito capazes”, declarou o Presidente, de acordo com uma fonte próxima citada pela CNN. Trata-se de uma guinada face às declarações do início da semana em que Trump afirmou: “É o Presidente dos EUA quem dá as ordens”. Deste modo, as diretrizes não assumem um caráter obrigatório.

Este link dá-lhe acesso a um retrato do coronavírus no mundo, através de sete gráficos e de um mapa. Entre outros dados, ficará a saber que Espanha registou mais de meio milhar de novas vítimas mortais nas últimas 24 horas, que Itália acentuou a redução de mortos e de pacientes nos cuidados intensivos e o crescimento em número de recuperados, e que França cumpriu o segundo dia consecutivo de decréscimo de internamentos e o oitavo dia consecutivo de queda de novos pacientes nos cuidados intensivos.

Um “contador maior” de histórias

Luis Sepúlveda, que participou há dois meses no festival literário Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, morreu aos 70 anos. O escritor chileno estava internado no Hospital Universitário Central das Astúrias, em Oviedo, desde 29 de fevereiro. Confira aqui as reações à morte de um “contador maior” de histórias, senhor de uma escrita “singular e atraente” e “amigo de Portugal”.

Na Rússia, o Presidente, Vladimir Putin, decidiu adiar a parada militar anual de 9 de maio, que assinalaria o 75.º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi. “Os riscos relacionados com a pandemia, cujo pico ainda não foi atingido, são extremamente elevados e não tenho o direito de iniciar os preparativos da parada e outras festividades”, declarou Putin. Este adiamento segue-se a um outro, o da votação nacional, prevista para este mês, das alterações constitucionais que lhe permitirão, caso vença, permanecer no poder até 2036.

A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu numa reunião do G7 realizada por vídeoconferência o papel da OMS no combate à pandemia. Merkel assume assim uma posição oposta à de Trump, que convocou a reunião exclusivamente para discutir a resposta da organização à crise. O Presidente norte-americano anunciou esta semana a suspensão do financiamento do seu país à OMS, que acusa de complacência com a China, onde o surto teve origem.

Da impossibilidade do distanciamento social

Foi ainda da OMS que nos chegou um alerta: o distanciamento social “é quase impossível” nos países pobres. “Milhões de pessoas no mundo têm de trabalhar todos os dias para pôr um prato na mesa e não podem ficar em casa durante muito tempo sem assistência”, afirmou o diretor-geral da organização. Tedros Adhanom Ghebreyesus manifestou-se ainda preocupado com a violência que se regista em várias partes do mundo devido às restrições.

Da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou uma sugestão dirigida aos populistas: olhem à volta, incluindo para Portugal. “Não se pode ultrapassar uma pandemia desta escala e com esta velocidade sem a verdade. A verdade sobre tudo: os números, a ciência, as perspetivas, mas também as nossas próprias ações”, declarou.

Ainda no Velho Continente, Espanha aprovou um rendimento mínimo para 100 mil famílias monoparentais, a Suíça anunciou que vai reabrir cabeleireiros, floristas, creches e jardins a partir de 27 de abril, e a Bélgica proibiu festivais de músicas até setembro, o que implica o cancelamento do Tomorrowland, um dos maiores festivais do mundo.

No plano mais estritamente económico, a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, defendeu o apoio financeiro possível para vencer a crise. “Devemos pôr tudo na mesa, uma vez que não sabemos, neste momento, como a crise vai evoluir”, defendeu. A direção do FMI também pediu aos credores privados que aceitem a suspensão da dívida. A Arábia Saudita, que ocupa atualmente a presidência do G20, prometeu 500 milhões de dólares para combater a doença. Wall Street fechou em alta apesar do aumento do desemprego nos EUA em 5,2 milhões na última semana, o que elevou para mais de 22 milhões de americanos a pedir o subsídio de desemprego no último mês. Jeff Bezos é que não se pode queixar, ao contrário dos trabalhadores da Amazon. A fortuna do CEO da empresa aumentou 23,6 mil milhões de dólares com a pandemia. Com as populações fechadas em casa pelo mundo fora, a Amazon viu as encomendas crescerem muito, mas as queixas dos seus trabalhadores também.

Soluções empreendedoras e a banha da cobra

Mas se os seres humanos estão em casa, os animais passeiam-se pelas cidades: em Bombaim há pavões nas ruas, no País de Gales rebanhos de cabras desceram das montanhas, e no Brasil até as tartarugas-marinhas se reproduzem com outra tranquilidade. Entretanto, quer ir passear para o parque e não pode? Alugue um cão: é a solução que alguns ucranianos e russos estão a adotar, graças ao espírito empreendedor de alguns dos seus compatriotas.

Um verdadeiro espírito empreendedor é o que estudantes afegãs de liceu revelam ao tentarem fabricar um ventilador com peças de carros usados. Se forem bem-sucedidas e o Governo validar o seu protótipo, as adolescentes dizem poder reproduzi-lo por apenas 300 dólares, sendo que o preço das máquinas ronda normalmente os 30 mil.

Em sentido oposto, já ouviu falar das mezinhas e práticas nada científicas contra o vírus? Urina de vaca, jejum, livros sagrados, chás e conhaque: são vários os exemplos de curas de charlatão, profilaxia duvidosa e teorias conspirativas um pouco por todo o mundo.

No futebol, o ex-jogador do Benfica Luka Jovic pode ser condenado a três anos de prisão por uma festa com 20 pessoas num hotel na Sérvia. No râguebi neozelandês, os All-Blacks aceitaram congelar metade das suas receitas, num total de 14 milhões de euros. E no automobilismo, como se organiza uma corrida de F1 quando estão proibidos ajuntamentos de pessoas?

A fechar, conheça a história do capitão Tom Moore. O objetivo era percorrer o seu jardim 100 vezes, andando um total de cerca de três quilómetros, num prazo estimado de 10 dias, para que a missão ficasse concluída antes de celebrar o seu centenário, a 30 de abril. Em troca, este veterano que serviu na II Guerra Mundial pediu donativos. Foi esta a forma que encontrou para ajudar o NHS, o serviço de saúde britânico. Aos 99 anos, o capitão não só completou a tarefa antes da data prevista, vencendo o percurso com a ajuda do seu andarilho esta manhã, como angariou muito mais dinheiro do que tinha em mente. Esperava chegar a mil libras, mas acabou por receber quase 13 milhões em donativos (perto de 15 milhões de euros).