Médis demarca-se do pagamento de tratamentos a infetados com covid-19

A seguradora Médis não vai pagar tratamentos aos clientes que estejam infetados com covid-19 e optem por obter cuidados no sector hospitalar privado.

Ontem, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) fez saber que celebrou um protocolo com a Fidelidade, que detém a rede de seguros de saúde Multicare, no âmbito do qual passam a estar cobertos os eventuais custos dos clientes da companhia em caso de infeção.

No mesmo comunicado da APHP era dito que deveriam ser celebrados acordos desta natureza com outras seguradoras. Em esclarecimentos enviados ao Expresso, a segunda maior companhia de seguros de saúde no mercado nacional (em primeiro está a Multicare) diz que “não vai seguir a posição que outros operadores privados manifestaram”.

“Vivemos uma crise de saúde pública sem precedentes, com características e uma evolução muito próprias. Neste momento, torna-se imperativo que todas as diretrizes venham de autoridades responsáveis, no caso, a Direção Geral de Saúde (DGS) e SNS, cabendo a todo o sistema de saúde respeitá-las”, acrescenta a mesma nota remetida ao Expresso, frisando que “esta coordenação é essencial para garantir a continuidade da boa gestão, e que o contrário pode comprometer o sucesso alcançado até agora”.

“A Médis vai continuar a trabalhar em estreita articulação com a DGS e o SNS, reconhecendo exclusivamente a estas entidades a responsabilidade de coordenar o combate à epidemia”, adianta ainda a seguradora.

Sobre se, com estas afirmações, a seguradora do Grupo Ageas quer dizer que a Multicare não está a agir em conformidade com estas duas instituições, fonte oficial da seguradora reitera que “a pandemia deve ser coordenada de forma central pela DGS e pelo SNS”. E acrescenta que, “no entanto, e porque se trata de um tema de saúde pública, estas entidades podem solicitar sempre que necessário, e à semelhança do que já aconteceu no passado, a colaboração das entidades privadas”. “Nesse caso, a Médis estará, como sempre esteve, disponível para colaborar e contribuir com o SNS e DGS no que for necessário para ultrapassar esta crise que é de todos os portugueses”.

Assim, no que toca à covid-19, a Médis apenas financia, sem custos para o cliente, os testes de diagnóstico da doença, desde que exista “prescrição médica e as orientações de utilização definidas pela DGS”.

Recorde-se que a maior parte das apólices de seguro de saúde excluem as doenças pandémicas. E o Serviço Nacional de Saúde (SNS) apenas paga ao sector privados pelos infetados que sejam encaminhados pelos hospitais públicos.

Óscar Gaspar, presidente da APHP, faz questão de deixar claro que "os hospitais privados sempre respeitaram e continuam a respeitar as regras da DGS".

E enquadra que, na semana passada, "o SNS entendeu que, para já, em termos estruturais era autossuficiente", ou seja, deixou de ser necessário que os grupos hospitalares privados tenham um papel maior ao nível do combate do novo coronavírus. Ou seja, caso um doente teste positivo numa unidade privada, o doente, se desejar ali permanecer, tem que suportar as despesas com os tratamentos ou recorrer a um seguro de saúde ou a um subsistema. Isto porque o Estado só paga os cuidados a doentes que venham referenciados de uma unidade de saúde pública.

Uma questão diferente é "o tratamento dos doentes que venham de seguradoras ou subsistemas [de saúde]".

E indica ao Expresso que numa comunicação que lhes foi remetida, o Ministério da Saúde diz que "as entidades so sector privado e social não estão impedidas de, na sua autonomia, tratar doentes covid-19 no cumprimento das normas vigentes na sua abordagem no contexto desta pandemia".

(Notícia atualizada no dia 16 de abril com a posição da APHP)