Covid-19. Quanto tempo será preciso para a retoma da atividade? Mais de 6 meses, dizem os empresários

Seis em cada 10 empresários prevê ser necessário entre seis meses e mais de 12 meses para retomar o mesmo nível de atividade pré pandemia, indica o Barómetro Kaizen Covid-19, divulgado esta quinta-feira. E o grau de confiança dos gestores na economia nacional encontra-se, agora, nos 8,4 valores em 20, abaixo do último barómetro, em fevereiro, quando o grau de confiança se apresentava nos 12,1 valores.

Estas são duas das conclusões do Barómetro Kaizen Covid-19 que inquiriu mais de 220 CEO e administradores de médias e grandes empresas a atuar no mercado português e que no seu conjunto representam cerca de 35% do PIB nacional. E a maioria (81%), afirma que as medidas de apoio implementadas pelo Governo para o contexto Covid-19 são insuficientes, conclui o inquérito.

Como medidas excecionais que consideram importantes implementar destacam a isenção de comissões nas Linhas de Crédito disponibilizadas pelo Estado, a adoção do apoio financeiro direto às famílias e a possibilidade de isenção de contribuições sociais a empregadores que optem por pagar acima dos valores previstos pela lei em caso de lay-off

Metade dos inquiridos já recorreu ou planeia recorrer ao lay-off simplificado e 43% já recorreu ou pretende recorrer à flexibilização do pagamento de impostos e 55% admite reduzir postos de trabalho.

A maioria das empresas (54%) tem pelo menos um quarto dos seus colaboradores em teletrabalho, realidade que na opinião dos empresários (57%) resulta numa menor eficiência e desempenho.

“É um período fora do normal e de adaptação para todos. O ponto positivo é que grande parte das empresas que inquirimos estavam preparadas para manter a sua atividade em pleno. Esta preparação facilitou a adaptação imediata de postos de trabalho, o horário dos turnos e a adoção de medidas para movimentar materiais, limitar pessoas por área e até para contactar com o exterior. No caso dos colaboradores em teletrabalho, contribuiu para a imediatez da transição, que nesta fase é fundamental” diz António Costa, Senior Partner do Kaizen Institute Western Europe.