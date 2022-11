Covid-19. Urina de vaca, jejum, livros sagrados, chás e conhaque: as mezinhas e práticas nada científicas contra o vírus

Políticos do partido no poder na Índia promovem a urina de vaca como uma cura para a covid-19. O Presidente da Tanzânia garantiu que comungar na igreja queima o vírus. Um congressista brasileiro assegurou que um dia de jejum interrompe a propagação do novo coronavírus. O Presidente dos EUA tem defendido um medicamento contra a malária como uma cura milagrosa (o fármaco já contribuiu para pelo menos uma morte). São vários os exemplos de curas de charlatão, profilaxia duvidosa e teorias conspirativas que o jornal britânico “The Guardian” elenca esta quinta-feira.

Face a uma pandemia global que parece longe de estar controlada, políticos, líderes religiosos e outras figuras de autoridade em todo o mundo insistem na promoção de métodos não-científicos para a combater. O aval de personalidades influentes leva as pessoas a confiarem em mezinhas e práticas que carecem de sustentação cientifica. Num cenário otimista, elas não fazem nada para conter o vírus. Num cenário pessimista, podem até contribuir para a sua propagação, prossegue o diário.

As chamadas “festas da urina de vaca” na Índia já levaram centenas de pessoas a juntar-se para beber o líquido que alguns hindus acreditam ter propriedades medicinais. Um alto representante do Partido do Povo Indiano (BJP, no poder) foi preso por organizar uma competição de consumo de urina de vaca numa altura em que os cientistas advertiam as pessoas a evitarem grande aglomerações.

Na Caxemira indiana, as autoridades ordenaram o abate de 10 a 15 milhões de choupos, alegando que estas árvores podem ser “fatais para a saúde pública” por causa da febre dos fenos. No entendimento dos responsáveis, o material que aquelas árvores largam no mês de abril podem provocar alergias e, consequentemente, espirros e tosse, que contribuem para a propagação do coronavírus. O abate mereceu as críticas de médicos, que questionam o entendimento dos responsáveis políticos, e de ambientalistas, que alertaram para as consequências no ambiente e na economia local da desflorestação.

Ainda na Índia, o ministro responsável por áreas como a naturopatia e a homeopatia, mas também pela defesa, Shripad Naik, declarou que o príncipe Carlos, herdeiro do trono britânico, recuperou do coronavírus com a ajuda da ayurveda (uma prática médica milenar, ainda seguida na Índia). O porta-voz do príncipe negou essas alegações e esclareceu que Carlos seguiu os conselhos médicos do Serviço Nacional de Saúde.

Mas o Reino Unido também não está imune a práticas ou teorias que nada têm de científico. Eamonn Holmes, um dos apresentadores do programa da manhã “This Morning”, da ITV, disse que “muitas pessoas estão justamente preocupadas” com as teorias da conspiração que relacionam a implantação das redes móveis 5G com o coronavírus. O apresentador insistiu, ainda assim, que não acredita nessas teorias.

A tecnologia também tem sido pasto farto para proclamações duvidosas. A Guarda Revolucionária Iraniana anunciou ter inventado um dispositivo capaz de detetar o coronavírus em cinco segundos e a uma distância de 100 metros, com recurso a um campo magnético e ao que apelida de “vírus bipolar”. O comandante-chefe daquela força, Hossein Salami, falou mesmo numa taxa de sucesso de 80% do “incrível fenómeno científico”, a ser usado no rastreio de massas, e que serviria como “uma base muito boa para qualquer tipo de vírus”.

“O ví rus não consegue sobreviver no corpo de Cristo”

Na Tanzânia, apesar do cancelamento de todos os voos internacionais no período pascal, do encerramento de escolas e universidades e da limitação dos ajuntamentos sociais, o Presidente John Magufuli exortou os cidadãos a visitarem igrejas e mesquitas para expulsarem a doença através da oração. “O vírus não consegue sobreviver no corpo de Cristo. Ele arderá. Foi por isso que eu não entrei em pânico quando comunguei”, disse perante uma congregação lotada antes da Páscoa.

Em Israel, Chaim Kanievsky, um dos rabis ultraortodoxos mais respeitados, começou por se recusar a fechar sinagogas e seminários religiosos. “A Tora protege e salva”, disse o nonagenário, que no final de março acabou por ceder e apelou à oração solitária. Mesmo assim, os casos de infeção espalharam-se quatro a oito vezes mais depressa entre a comunidade ultraortodoxa do que noutras comunidades israelitas.

No Brasil, o congressista e pregador pentecostal Marcos Feliciano promoveu um “dia de abstinência” contra a covid-19 no início de abril, defendendo que o jejum produziria um milagre capaz de curar o país. Também o Presidente Jair Bolsonaro tem conduzido uma resposta à crise de forma imprudente e sem sustentação científica e, à semelhança do seu homólogo dos EUA, tem promovido a hidroxicloroquina, um fármaco usado na prevenção e tratamento da malária que os estudos científicos não validaram para o combate ao coronavírus.

O chá e o conhaque contra o coronavírus

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, sugeriu no Twitter que a erva-limão e o chá de sabugueiro poderiam impedir o avanço da doença. A mensagem acabou por ser apagada como parte da campanha daquela rede social contra a desinformação relativa ao coronavírus. Também o Presidente do Madagáscar, Andry Rajoelina, foi sujeito a uma reprimenda pública por ter anunciado testes de um suposto remédio à base de uma planta específica do país. Sem mais detalhes, o chefe de Estado assegurou que o fármaco “poderia mudar a história de todo o mundo”. Já antes a Organização Mundial de Saúde o tinha criticado por fazer a apologia de tratamentos alternativos.

O governador de Nairóbi, Mike Sonko, exortou a população a beber álcool e incluiu garrafas de conhaque nas entregas de alimentos aos mais vulneráveis. Foi a própria Hennessy, empresa produtora de conhaque, que alertou os quenianos para não acreditarem que a bebida poderia protegê-los do vírus.

E o ministro nigeriano da Saúde, Osagie Ehanire, viu-se obrigado a intervir depois de o chefe tradicional de Ifé, no sudoeste do país, ter assegurado que uma combinação de cebolas, pimenta africana e nim era eficaz contra a covid-19 e ter dito que a pandemia tinha sido prevista em junho do ano passado.