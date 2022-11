Covid-19. Três em cada dez fintechs portuguesas com perdas iguais ou superiores a 50% nas receitas

Quase três em cada dez fintechs portuguesas (29%) sofreu um impacto nas receitas superior ou igual a 50%. Um terço, no entanto, considera que ainda “é muito cedo” para avaliar o impacto no negócio, conclui um inquérito realizado pela associação Portugal Fintech às startups de serviços financeiros portuguesas, a que o Expresso teve acesso e que será divulgado oficialmente esta sexta-feira.

O impacto nas vendas é aquele que é mais referido pelas empresas de serviços financeiros inquiridas, com 71% a referirem que foi o maior impacto que sentiram com a crise provocada pela pandemia de covid-19.

As principais dificuldades que as fintechs enfrentam neste momento passam pelo processo de decisão do cliente e alocação de projetos a vendedores, pela falta de disponibilidade tecnológica dos clientes, falta de visibilidade das suas soluções junto dos incumbentes e a inexistência de um canal de cooperação com outros atores no mercado.

Foi com base neste feedback que a Portugal Fintech decidiu criar um catálogo – a Fintech Solution List –, que vai fazer chegar aos bancos tradicionais e que será apresentado na próxima quarta-feira, 22 de abril, através de um webinar público, adianta ao Expresso o presidente da associação, João Freire de Andrade. O objetivo é mostrar como as fintechs podem ajudar a resolver problemas do mercado.

“Com esta incerteza em que vivemos, apostamos que a inovação será uma das primeiras áreas que as empresas vão cortar ou adiar”, sublinha o relatório. “Criar incentivos para estas empresas continuarem a inovar, mas com menos risco financeiro do seu lado através de apoios do Estado na aquisição de serviços e produtos de startups, pode ser um ponto de venda excelente para uma startup B2B [business to business ou negócio a negócio] desbloquear uma venda importante a um grande cliente. A liquidez é importante para sobreviver, mas estimular o mercado é essencial para sairmos desta crise mais fortes.”

O inquérito realizado às fintechs portuguesas mostra ainda que apenas três das cerca de 30 empresas que participaram recorreram ao mecanismo de lay-off, medida lançada pelo Governo que permite às empresas suspenderem ou reduzirem temporariamente o horário dos trabalhadores, com o objetivo de preservarem os postos de trabalho.

Esta é “uma das provas de que as propostas do Governo não se ajustam às startups”, alerta João Freire de Andrade, nomeadamente a startups em fase inicial, com poucas ou nenhumas receitas, e àquelas que não assentam em trabalhadores – mas em outsourcing – para o desenvolvimento do produto. Estas empresas querem ainda clarificar quais os apoios para quem não sente quebras imediatas nas receitas, mas irá sentir no futuro, e para aquelas que têm trabalhadores em casa com crianças, a trabalhar apenas 25% do tempo.

Na verdade, quando avaliam as medidas propostas pelo Governo para mitigar os impactos da crise de coronavírus nas empresas, a maioria das fintechs consideram-nas medianamente úteis para o seu negócio. Exceções à regra são o apoio aos trabalhadores que fiquem 14 dias em quarentena, sem capacidade de trabalhar a partir de casa, garantindo 100% do seu salário (43% das empresas consideram esta medida muito relevante), pagamentos mais rápidos dos incentivos no âmbito do Portugal 2020 (35%) e elegibilidade das despesas de eventos cancelados também no P2020 (36%).

Já no caso das propostas apresentadas ao Governo pelo tech4COVID19, movimento que junta mais de 4.300 voluntários – entre eles, empreendedores – de empresas de diferentes sectores, a realidade é bem diferente. A grande maioria das empresas inquiridas considera-as relevantes ou muito relevantes para mitigar os impactos do novo coronavírus no seu negócio.

Entre as propostas consideradas mais úteis, estão o financiamento de salários de quadros altamente qualificados via mecanismo fast track, no âmbito do Portugal 2020, a isenção de pagamentos à Segurança Social durante três a seis meses e financiamentos com garantias do Estado para permitir a prestação de garantias pessoais pelos sócios-fundadores.