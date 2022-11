Covid-19. Multinacionais mantêm planos de expansão no Porto 

O mercado de escritórios no Porto começou o ano “com elevados níveis de procura “e o OnOffice, o novo relatório da Predibisa sobre o sector, dá números sobre o dinamismo de uma região que fechou os três primeiros meses do ano com uma ocupação total de 15.297 metros quadrados, um valor três vezes superior ao registo do mesmo período de 2019.

O documento refere “um momento de forte dinamismo na cidade do Porto, com um crescendo de procura por parte de empresas multinacionais que encontram na cidade recursos humanos com o know-how adequado, custos de trabalho competitivos, aliados a uma boa qualidade de vida e ainda valores atrativos para investimento na região”.

E para a Predibisa, “o primeiro trimestre de 2020 foi sinónimo de crescimento, com o departamento Corporate a garantir a colocação de 10.969 metros quadrados de escritórios, cerca de 72% da área total absorvida desde início do ano, o que corresponde a um aumento da quota de mercado que era de 64% em igual período do ano passado”, sublinha a análise.

Foram desenvolvidas treze operações, como no mesmo período do ano anterior. Mas a superfície média contratada por transação disparou, passando de 347 metros quadrados (2019) para 1.117 metros quadrados (2020).

“Esta variação, decorre da realização de três operações com áreas contratadas acima dos 3.000 metros quadrados”, duas das quais mediadas pela Predibisa, diz ao Expresso Graça Ribeiro da Cunha, responsável pela áreas de escritórios da consultora.

O maior número de operações verificou-se na Boavista, com metade das transações registadas e 44% da área colocada. Em sentido inverso, a Baixa registou apenas uma transação e 2% da área colocada.

Face a 2019, a zona da Boavista mantêm a pole position em termos de transações registadas e absorção de área.

Quanto à procura, concentrou-se particularmente em empresas ligadas ao setor das TMT’s & Utilities (31%), seguida dos Serviços e Empresas (23%) . Em termos de área de escritório o setor Serviços Empresas absorve a maior percentagem de ocupação (40%), seguido das TMT’s & Utilities (30%) e Outros Seviços (23%).

A principal motivação das empresas para a procura de novos espaços de escritórios no Porto é a expansão de área (46%), enquanto a instalação de novas marcas na região do Porto absorve uma percentagem de 28% e a mudança de instalações 26%.

“Tendo como referência os dois últimos anos, com níveis de colocação de escritórios extraordinários para o Porto, o primeiro trimestre de 2020 revelou continuidade”, comenta Graça Ribeiro da Cunha.

“Março foi um bom mês em termos de contratos”, garante a responsável pelo segmento de escritórios da Predibisa, sublinhando que nos negócios com multinacionais é habitual decorrerem 4 a 6 meses entre a apresentação da proposta e o fecho do contrato.

Quanto ao momento atual, explica que os negócios já iniciados estão em andamento, mas a assinatura dos contratos tende a atrasar e, nos casos em que as visitas a potenciais localizações ainda não foram feitas, a regra é “aguardar e retomar mais tarde”.

Se, em 2018, o Porto somou quase 80 mil metros quadrados em área de escritórios, em 2019 os números relativos à colocação desceram para os 65 mil, “muito por falta de espaços à medida da procura”. 2019, tinha começado da melhor forma, como mostram os dados do primeiro trimestre e, Graça Ribeiro da Cunha diz que a cidade e os concelhos vizinhos prometem continuar debaixo do foco das multinacionais apesar da pandemia.

“Agora deparamo-nos com alguma incerteza sobre os próximos meses, embora já com a certeza que as multinacionais continuam com os seus projetos de expansão anteriormente decididos e a avançar com os mesmos, embora a um ritmo mais lento e cauteloso”, conclui