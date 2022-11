Covid-19. Forças de segurança prestam homenagem aos profissionais de saúde do S. João

A Polícia de Segurança Pública (PSP), outras Forças e Serviços de segurança do Ministério da Administração Interna e as Forças Armadas vão homenagear, sexta-feira, os profissionais de saúde do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) que têm estado na linha da frente do combate à Covid-19. Para esta iniciativa agendada para sexta-feira, as 17 horas, junto ao Serviço de Urgência. do S.João, a polícia pediu autorização para estacionar 14 viaturas no local, disse ao Expresso fonte do CHUSJ.

O Diretor Nacional Adjunto da Unidade Orgânica de Operações e Segurança (UOOS) da PSP, Superintendente-Chefe Constantino José Mendes de Azevedo Ramos, e a sua comitiva serão recebidos "com as devidas medidas de distanciamento social", pelos membros da direção da Unidade Autónoma de Gestão da Urgência e Medicina Intensiva, do Serviço de Urgência, e do Conselho de Administração do CHUSJ, mas os profissionais de saúde que estiverem no hospital, nesse momento, deverão juntar-se, também, à frente do edifício.

A direção do hospital acredita que esta será uma homenagem em linha com outras iniciativas já ocorridas, como a que juntou mais de 30 agentes , com os seus carros patrulha e luzes das sirenes ligadas frente ao Hospital de Santa Maria, a 23 de março, também para uma homenagem acompanhada de uma curta declaração:

"Somos agentes da PSP destacados na Policia Municipal. Em nome da PSP, da Polícia Municipal e de todos os colegas, agradeço do fundo do coração o trabalho incrível que vocês, os profissionais da saúde, estão a fazer por este país e por todos os cidadãos. O nosso muito obrigada". E seguiram-se as palmas.