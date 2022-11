Covid-19. Farfetch estima perdas até 125 milhões de dólares no primeiro trimestre

A Farfetch divulgou esta quinta-feira ao mercado os resultados (preliminares) dos três primeiros meses de 2020, que estimam prejuízos entre 70 milhões e 125 milhões de dólares. O resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) deverá ser negativo entre 21 milhões e 25 milhões de dólares – mas, ainda assim, melhor do que as previsões iniciais da empresa.

O unicórnio luso-britânico (avaliado em mais de mil milhões de dólares) decidiu adiantar estes dados preliminares para dar mais informação aos investidores, num contexto de crise provocada pela pandemia de covid-19.

De acordo com a tecnológica que gere uma plataforma de comércio online que agrega marcas de roupa e acessórios de luxo, retalhistas e consumidores, o valor dos produtos vendidos (valor bruto da mercadoria) aumentou entre os 43% e os 46%, registando-se um crescimento entre 17% e 19% através de plataformas digitais.

“Esperamos apresentar um crescimento do valor bruto da mercadoria na plataforma digital no primeiro trimestre de 2020, suportado pelo desempenho da China, que continuou a crescer mais rapidamente do que o resto do marketplace, e a partir de 1 de fevereiro de 2020 acelerou para um crescimento anual mais rápido do que o registado em todo o ano de 2019”, revela a empresa em comunicado.

No final do primeiro trimestre, a Farfetch observou um abrandamento do crescimento nos seus maiores mercados na Europa e na América do Norte. “Isto não é inesperado, uma vez que muitos países continuam a implementar políticas de confinamento”, explica. Verificou-se ainda um aumento da atividade promocional por parte de alguns atores do sector e algumas marcas a avaliarem as suas capacidades de produção para o inverno, na sequência do encerramento de algumas fábricas.

“Assim, continuamos alerta e estamos a planear o nosso negócio com base em diversos cenários, incluindo vários graus de redução da procura global e oferta na plataforma, com diferentes impactos na nossa rentabilidade a curto prazo”, lê-se no comunicado. “Além disso, não sentimos qualquer impacto material na nossa plataforma de oferta e logística diversificada, quaisquer interrupções prolongadas ou encerramento das operações dos nossos armazéns de embalamento e estúdios de produção, nem os nossos parceiros de vendas e logística tiveram um impacto material adverso no nosso negócio.”

Apesar dos dados atuais do mercado “não serem suficientes para indicar de que forma os consumidores, concorrentes e fabricantes se vão comportar no curto prazo”, a Farfetch está otimista. “Acreditamos que tendências seculares irão acelerar as vendas nos canais online e levar a um retorno a níveis normalizados de consumo em 2021. Este cenário suporta a nossa capacidade de entregar rentabilidade operacional em 2021, como planeado.”

Recorde-se que a Farfetch duplicou em 2019 os prejuízos para 373 milhões de dólares, apesar de ter apresentado receitas de mais de mil milhões de dólares. O resultado operacional ou EBITDA ajustado foi negativo em 121,4 milhões de dólares. Atualmente, o marketplace da empresa liga 2,1 milhões clientes ativos em mais de 190 países com produtos de mais de 50 países e mais de 1.200 marcas, boutiques e grandes armazéns.

José Neves, fundador e presidente executivo da Farfectch, explica em comunicado que a empresa continua focada em executar a estratégia e os objetivos financeiros. Recordando que lançou a tecnológica semanas antes da crise financeira de 2008, sublinha que, tal como nessa crise, “a Farfetch tem estado focada em apoiar a indústria de luxo a navegar neste contexto em rápida mudança, de modo a disponibilizar uma plataforma para que a indústria possa florescer no longo prazo”. É o caso da iniciativa #SupportBoutiques, que disponibiliza apoio logístico e de armazenamento aos seus parceiros – mais de 700 lojas em 50 países.