Covid-19. Costa otimista diz aos sindicatos que não haverá programa de austeridade

"O ambiente foi mais distendido", reconhece Carlos Silva, líder da UGT. "Há bons índices e conseguiu-se aplanar a curva do surto da covid 19", acrescenta Isabel Camarinha, líder da CGTP. Os dois dirigentes sindicais reconhecem que o clima de tensão vivido no início da pandemia "desanuviou". Dos bastidores das reuniões com os sindicatos resulta que o próximo passo é o da reabertura gradual da atividade económica. A meta está fixada para maio, mas não há, por enquanto, grandes certezas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler