Covid-19. Banca tem folga de quase 8 mil milhões para acomodar efeitos da pandemia

Ao contrário do que aconteceu na última crise, a banca portuguesa está hoje capitalizada e tem capacidade para lidar com o embate provocado pela pandemia, como já tinha garantido a Associação Portuguesa de Bancos (APB). Segundo contas do “Jornal de Negócios” esta quinta-feira, os bancos têm uma folga de cerca de oito mil milhões de euros para responder à crise.

Tendo em conta a diferença entre o rácio CET1 (totalmente implementado) registado pelos maiores bancos nacionais – Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP, BPI, Santander e Novo Banco – e aquele que é imposto pela Autoridade Bancária Europeia (EBA) - e que varia de acordo com o risco que cada um representa para o sistema, o jornal calculou que exista uma almofada no valor de 7,7 mil milhões.

De acordo com a APB, o rácio, que inclui capital social, resultados transitados e outras componentes dos capitais próprios, passou de 11,4% para 14,1% nos últimos quatro anos.

A Caixa é o banco nacional que tem mais "margem" entre o rácio imposto (de 9,75%) e aquele que registava no final de 2019, de 16,8%, o que dá uma folga em termos absolutos de cerca de 3,15 mil milhões

A margem do BCP, BPI e Santander varia entre os mil milhões e os 1,1 mil milhões.

O Novo Banco, por sua vez, tem uma margem mais reduzida, de perto de 800 milhões. Em todo o caso, este montante não pode ser considerado uma "folga", já que o banco tem pedido dinheiro ao Fundo de Resolução para repor os rácios.