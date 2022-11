Covid-19. A pedagogia preventiva de Marcelo: temos 15 dias para “estudar e preparar” um plano de saída

Notícia do dia: tanto Marcelo de Rebelo de Sousa como António Costa querem evitar prolongar o estado de emergência para além dos próximos 15 dias. O primeiro-ministro contrariou esta quinta-feira notícias segundo as quais o Governo admitia prolongar este estado de exceção até meados de maio, garantindo no Parlamento "esperar que este seja o último". E o Presidente da República confirmou na mensagem ao país o que já tinha sido noticiado: que também ele "deseja, como todos desejamos", que não seja necessário renovar em maio o decreto que impõe mais 15 dias de emergência.

Marcelo chamou a si, no entanto, a pedagogia da prudência na forma como Portugal se deve preparar para abrir a sociedade e a economia do confinamento em que têm estado mergulhadas. E assumiu que a principal razão - "a mais relevante" - para manter o país em estado de emergência prende-se com a necessidade de dar ao Governo "espaço e tempo para preparar a abertura gradual". Pela sua parte, o Presidente deixou dois alertas: "falta-nos o mais difícil" e "não queremos morrer na praia".

Embora otimista com o "milagre português" - como já fomos citados na imprensa internacional -, o Presidente da República rejeitou cedências a "aberturas sedutoras", a "precipitações" ou "facilidades" e lembrou que "uma abertura menos acautelada pode trazer problemas à saúde e à economia". "Temos de resistir", afirmou, classificando o mês de maio como um compromisso "entre o dever e a esperança", em que é prioritário garantir que "o nosso SNS se encontrará em condições".

O dever exige que não se corra "o risco de passos precipitados que seriam contraproducentes", afirmou Marcelo, lembrando que "uma coisa é conviver com o vírus com a situação controlada", outra é ter de conviver com o vírus num cenário de "recaída". Os números são animadores - "somos o quarto país que mais testa" e o número de infetados continua a descer, bem como a percentagem de contágios, que está "abaixo de 1%". E, para a economia, reconheceu o Presidente, "a paralisia podia significar algo brutal durante anos".

Daí o "obrigado" aos trabalhadores de inúmeros sectores que continuaram a operar (Marcelo mencionou uma longa lista), "sinal de que a economia real queria avançar". Mas o Presidente falou menos da economia do que dos comportamentos das pessoas, a quem pediu "bom senso", sem esquecer a confiança" - que disse mesmo ser "a palavra-chave".

Foi essa dupla mensagem - prudência mas com confiança - que Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu especialmente aos mais idosos ("da minha idade ou mais velhos"), garantindo-lhes que a ideia, prevista no decreto que assinou esta quinta-feira, de que a saída do confinamento pode ser diferenciada por idades, não significa querer pôr os mais idosos "num gueto", mas sim "cuidar de vós".

Aos jovens, Marcelo deixou uma palavra de "admiração" pela forma como têm estado a aguentar "o maior choque da vossa vida" e aos autarcas dirigiu um compromisso político: "Se alguém numa visão mais estreita vier questionar decisões" que tiveram de ser tomadas , "serei o primeiro a atestar como foi essencial o vosso papel".

A fechar, uma palavra aos restantes órgãos de soberania: Governo (que mereceu na pessoa do primeiro-ministro uma referência especial), Parlamento e também partidos e parceiros sociais. "Mesmo os que hoje divergem, não se opuseram", afirmou o Presidente, puxando pelo espírito de consenso político que marcou os últimos dois meses de combate à pandemia. Se Portugal é visto lá fora como um milagre, visto de dentro Marcelo não tem dúvidas: o milagre também "é fruto de todos termos compreendido o desafio".