Recibos verdes e sócios-gerentes só terão apoio proporcional à quebra de faturação registada

Os trabalhadores independentes ou sócios-gerentes que venham a beneficiar do apoio extraordinário previsto para situações de redução parcial da atividade, vão receber um apoio da Segurança Social calculado na proporção da quebra de trabalho que tenham sofrido. A alteração consta de uma alteração ao diploma que enquadra a medida, esta semana publicada.

A regra que determina esta proporcionalidade dos apoios consta do Decreto-Lei n.º 14-F/2020, publicado na passada segunda-feira, e que introduz novas alterações legislativas ao diploma que enquadra o mecanismo de apoio a conceder aos trabalhadores independentes (recibos verdes e empresários) e aos sócios-gerentes de microempresas que não tenham trabalhadores a seu cargo.

Segundo dados hoje avançados pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, mais de 145 mil trabalhadores independentes já requereram apoio extraordinário por redução de atividade junto da segurança social. O prazo para requerer o apoio por perda total de faturação terminou hoje. Os recibos verdes e empresários que pretendam candidatar-se apoio por redução parcial podem fazê-lo a partir de amanhã, mas há alterações nas regras.

Além da alteração de um para dois escalões de apoio, consoante a base de incidência contributiva declarada - , que já era conhecida, e do alargamento do apoio aos sócios-gerentes, a última alteração ao diploma publicada esta semana introduz a variável da proporcionalidade no cálculo do apoio a conceder. Ou seja, o valor do apoio que for determinado a partir da base de incidência contributiva (que permanece por esclarecer) “é multiplicado pela respetiva quebra de faturação, expressa em termos percentuais”, lê-se no decreto-lei. Recorde-se que para aceder a esta prestação extraordinária, o trabalhador independente ou sócio-gerente terá de registar uma quebra mínima de 40%.

Segundo os especialistas da RSN Avogados, "apenas os trabalhadores independentes ou sócios-gerentes sem trabalhadores e com paragem total têm acesso a 100% dos valores do apoio". Os juristas chamam ainda a atenção para o facto da quebra de faturação ser sujeita a "posterior verificação pela segurança social, no prazo de um ano a contar da atribuição do apoio, com base em informação solicitada à Autoridade Tributária e Aduaneira, dando lugar à restituição das quantias indevidamente recebidas".