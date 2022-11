Porque são os efeitos da covid-19 graves nalguns casos e noutros não? Banco genético sobre 500 mil pessoas vai ajudar a responder

O UK Biobank, uma base de dados britânica que contêm o ADN de meio milhão de pessoas, vai ajudar a perceber porque é que nalgumas pessoas infetadas com a covid-19 os sintomas são graves, enquanto noutras são ligeiros ou nenhuns.

Criado em 2007 e sediado em Stockport, na zona de Manchester, o UK Biobank é um grande projeto de investigação que procura determinar como fatores genéticos e ambientais contribuem para o desenvolvimento de doenças. Em treze anos de existência, já contribuiu para o entendimento de doenças como a demência, o cancro e uma série de doenças cardiovasculares.

Com amostras de saliva, sangue e urina doadas por meio milhão de voluntários, sobre cuja saúde também se regista informação pormenorizada, a base de dados é usada por mais de 15 mil cientistas.

Investigadores da covid-19 vão poder agora usá-lo para tentar detetar variações de ADN que possam ser relevantes, por exemplo para entender melhor como funciona o recetor por meio do qual o vírus entra nas células humanas.

Revolução na divulgação científica

Grandes estudos do mesmo tipo estão em curso noutras partes do mundo. Na Islândia, uma empresa chamada deCode Genetics já sequenciou os genomas de metade da população, com o objetivo de identificar variações que possam estar associadas a determinadas doenças.

O presidente executivo da empresa, Kari Stefansson, explicou à BBC: "Existe a possibilidade de que a diversidade das respostas das pessoas ao vírus esteja ligado à diversidade de sequência do próprio vírus - que possamos ter várias estirpes do vírus na nossa comunidade e algumas delas sejam mais agressivas do que outras. A outra possibilidade é que tenha raízes na diversidade genética no doente", disse. "Ou poderá ser uma combinação dos dois".

Com meios de investigação impensáveis ainda há escassas décadas e a informação científica a circular a uma velocidade maior do que nunca, não será por falta de acesso a informação que a vacina ou os tratamentos para a covid-19 demorarão a aparecer.

Outro instrumento novo é o medRxiv, um arquivo online de acesso aberto onde cientistas partilham os chamados 'pre-prints', trabalhos completos mas ainda não publicados em revistas científicas. No final de janeiro, 117 editoras dessas revistas acordaram disponibilizar livremente artigos sobre a covid-19 - quer os já publicados, quer os 'pre-prints'.