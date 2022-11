Número de chamadas para o 112 passou de “3.800 para menos de 500 por dia”. Governo pede à população para não ter receio do SNS

O número de chamadas para o 112 passou de 3800, em média, para “menos de 500 por dia”, anunciou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa realizada esta quarta-feira. Os números preocupam-no, uma vez que podem estar associados ao “receio dos cidadãos em recorrer ao Serviço Nacional de Saúde [SNS] em caso de urgência”. O SNS, garantiu, “continua a assegurar resposta a quem dela necessita”.

A mesma mensagem foi transmitida por Luís Meira, presidente do INEM, também presente na conferência de imprensa. “As pessoas podem ter confiança no sistema e devem, sempre que se justificar, procurar assistência médica através do SNS24 ou, nos casos mais graves, ligar para o 112”, afirmou, acrescentando que não deve haver receio, por parte de quem telefona para o número de emergência, em ser transportado para o hospital. “Há circuitos bem definidos e os operacionais têm formação e conhecimento necessários para reduzir ao máximo o risco de infeção.”

Medidas de distanciamento podem “ser introduzidas e retiradas consoante o aparecimento de novos picos”

Questionado sobre um estudo publicado na terça-feira pela Universidade de Harvard, que antevê a necessidade manter medidas de distanciamento social até 2022, de forma intermitente, Diogo Cruz, subdiretor-geral da Saúde, também presente, afirmou não ter lido o documento mas admitiu a possibilidade de tal vir a acontecer em Portugal.

“Qualquer medida a adotar terá de ser sustentada pelos dados. Neste momento, não sabemos se este vírus vai ter mais ondas, mas é natural que, se tiver outros picos, as medidas de distanciamento possam ser introduzidas e retiradas consoante haja esses picos, essas ondas. Não temos informação suficiente neste momento para ter a certeza, embora se acredite que é uma possibilidade”, afirmou.

Questionado sobre os estudos da vacina BCG que mostram que esta poderá ter um efeito protetor face à covid-19, avisou que carecem de “robustez”. Admitiu, no entanto, que a DGS está a acompanhar a situação. “Tem sido vinculada a hipótese de a vacina da BCG poder dar maior imunidade a esta doença, mas estamos a falar de ensaios que comparam países, pelo que me parece redutor tirar conclusões a partir destas comparações. Há muitos fatores envolvidos nisto, até porque os países tomaram decisões diferentes para responder à pandemia.” O subdiretor-geral da Saúde foi ainda questionado sobre o número de cientistas que pediram entretanto acesso aos dados da covid-19 desde que está disponível formulário para esse efeito, respondendo que, “até ontem, tinham sido feitos mais de 300 pedidos”.

INEM recebe “cerca de 50 chamadas por dia” relacionadas com queixas de saúde mental

A saúde mental foi tema da conferência de imprensa. António Lacerda Sales afirmou que “é natural que, numa situação de isolamento, aumente o desgaste das pessoas, o stress, os medos, os anseios”. “Estamos atentos a isso”, garantiu, lembrando que foram ativados planos nas cinco administrações regionais de saúde: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Alentejo. Quanto à linha de apoio psicológico do SNS24, deu conta de um total de “336 chamadas, 33 das quais efetuadas por profissionais de saúde”.

Segundo Luís Meira, têm sido recebidas “cerca de 50 chamadas por dia” que dizem “respeito a situações de emergência em termos de psicopatologia”. São “valores semelhantes aos do ano passado”, esclareceu, adiantando que foi criada uma estrutura, com uma componente psicológica, para o acompanhamento de profissionais do INEM infetados. “Vivemos tempos excecionais e é natural que os profissionais sintam essa exigência na pele, até porque estão na primeira linha. Há consequências para os próprios e para as suas famílias.”

Taxa de letalidade é de 3,3%. Acima dos 70, é de 11,7%

A taxa de letalidade é, neste momento de 3,3% e, na população acima dos 70 anos, de 11,7%, segundo António Sales, que aproveitou para atualizar outros números. Segundo ele, Portugal realizou, desde 1 de março, “mais de 200 mil testes”. “Estão disponíveis, em stock, um milhão e 35 mil testes e foram distribuídos, esta semana, 265 mil testes pelas cinco administrações regionais de saúde e as duas regiões autónomas”.“Continuamos empenhados em garantir que os testes chegam aos locais onde são necessários”, afirmou, adiantando também que “a taxa de mortalidade das pessoas infetadas com covid-19 é de cerca de 5,5 por 100 mil habitantes em Portugal”, uma taxa inferior “à da maioria dos países da Europa, excluindo a Alemanha e a Áustria”.

Sobre isso, Diogo Cruz, subdiretor-geral da Saúde, deixou uma ressalva, explicando que a taxa de mortalidade em Portugal refere-se a “todas as pessoas que faleçam por covid-19, independentemente da causa básica” e que, por isso, “podemos ter um número de óbitos superior ao de outros países que fazem uma classificação diferente”.