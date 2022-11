June Almeida: a mulher que identificou o primeiro tipo conhecido de coronavírus

Deixou a escola aos 16 anos mas acabou por marcar as páginas da virologia mundial. A história de June Almeida, nascida em 1930 em Glasgow, na Escócia, voltou a ser agora recuperada porque Almeida foi pioneira na utilização de tecnologia de observação de vírus - e consequente captação das suas imagens ampliadas. A covid-19 é a doença causada por este novo tipo de coronavírus (SARS-Cov-2) mas os coronavírus são vários, e ficaram assim conhecidos quando Almeida, em 1964, identificou o primeiro, num dos laboratórios do Hospital St. Thomas, em Londres.

Sem formação específica em qualquer área, June Almeida acabou por encontrar um emprego como aprendiz de técnica de laboratório a parte de histopatologia de um hospital de Glasgow. Mais tarde decidiu mudar-se para Londres para tentar expandir o seus conhecimentos e, sabemos hoje, conseguiu.

Em 1954 casou com um artista venezuelano, Enriques Almeida, e o casal acabou por emigrar para Toronto, no Canadá, e foi no Centro Oncológico de Ontário, conta a BBC com base no depoimento do historiador de avanços médicos George Winter, que aperfeiçoou a sua técnica de identificação de tecidos doentes debaixo da lente de um microscópio. Foi a primeira a usar um método de identificação de vírus que utilizava anticorpos para forçar o vírus a agregar-se.

Em 1964, o Reino Unido, reconhecendo o seu talento, convenceu a analista a regressar - e é então que a descoberta do coronavírus acontece - no mesmo hospital que tratou Boris Johnson para este novo coronavírus e onde trabalha o agora famoso enfermeiro Luís, “de perto do Porto” como disse o primeiro-ministro britânico, agradecendo ao jovem a dedicação noite e dia à profissão.

David Tyrrell era um dos médicos no St. Thomas’s que na altura pediu a June Almeida que colaborasse com ele numa pesquisa sobre constipação comum. A equipa do virologista tinha conseguido identificar alguns vírus através de amostras de muco nasal mas não todos. Uma dessas amostras, que ficou conhecida como B814, recolhida em 1960, foi enviada para a analista que conseguiu identificar a forma de um novo vírus “parecido com influenza mas não exatamente a mesma coisa”.

June Almeida continuou a identificar vírus durante toda a sua carreira, patenteando várias técnicas de captura de imagens de diferentes organismos. Nos anos 80 voltou ao ativo e conseguiu imagens nunca antes captadas do VIH.

June Almeida morreu em 2007, com 77 anos.