Covid-19. "O maior número de horas a olhar para ecrãs, sobretudo para os de menor dimensão, eleva o risco de miopização nas crianças"

Quais os efeitos que esta sobre-exposição aos ecrãs tem na visão das crianças?

As crianças estão num período de desenvolvimento da sua visão. O olho já está desenvolvido mas ainda vai sofrer até à idade adulta uma série de modificações, algumas das quais passam pelo aparecimento da miopia. A exposição à luz natural é positiva como método de prevenção do surgir da miopia e também para uma menor progressão dessa miopia. É verdade que no inverno, em que os dias são curtos e as noites longas, já há uma redução a essa exposição à luz natural e às atividades ao ar livre e as crianças escolarizadas já estão sujeitas a um trabalho intenso de visão próxima, mas numa condição de confinamento tudo isso se agrava. Porque não há maneira neste momento de dizer a uma criança “larga o tablet” ou “larga o telemóvel” ou a consola ou o computador. Até porque eles têm aulas no computador, têm de fazer tarefas no computador.

Portanto, em relação às crianças e aos mais jovens poderá ter como consequência um intensificar de problemas de aparição de miopia, que sabíamos já estar a surgir mais cedo e a atingir valores maiores. Obviamente, um mês é um tempo muito curto para que esses processos que demoram um pouco mais a produzir-se venham a acontecer, mas certamente vai contribuir. Ainda não sabemos qual é a sua dimensão, mas vai contribuir certamente nesse sentido em face aos resultados já existentes. Resumindo, nas crianças o risco de miopização pode ser um risco mais real.

Nos adultos afeta de que forma?

Sabemos que estando mais confinados, mais tempo a trabalhar com ecrãs digitais, a olhar para o computador, e em ambientes acondicionados por aquecimento ou ar condicionado, leva a outras problemáticas como é o caso da secura ocular. Olhos secos, ardência nos olhos, desconforto, numa palavra. Isso tende a produzir-se mais para o final do dia. As pessoas normalmente nessas circunstâncias recorrem ao uso de lágrimas artificiais, para hidratar mais o olho. Mas acho que vamos sofrer todos um bocadinho mais com este confinamento.

Que conselhos pode dar tanto aos mais novos como aos mais velhos?

Todos vamos sair desta situação muito mudados, também positivamente, porque temos de aprender a viver de outra maneira e a nossa interação com as tecnologias certamente neste período está a ser levada a um extremo. A mensagem mais importante a passar a todos é que temos de ter pausas de descanso. Se estamos a olhar para um telemóvel a 20 centímetros, estamos a realizar dez vezes mais esforço do que se estivermos a ver televisão a dois metros de distancia. Para poder focar a imagem a esses 20 centímetros, o nosso olho está a fazer dez vezes mais esforço do que se estiver a ver televisão a dois metros.

Para as crianças, penso que uma boa estratégia é abdicarem de vez em quando dos ecrãs de pequena dimensão, até do próprio computador, em favor de uma série que gostem de ver na televisão ou algo que gostem de ver a uma distância maior. A distância ao objecto de observação é crítica para realizarmos menos esforço visual. É por isso que muitas vezes depois de estarmos muito tempo a olhar para o computador quando levantamos os olhos parece que a imagem está um bocado turva. Isso acontece porque o nosso olho ficou de alguma maneira semi-bloqueado com aquela focagem a uma distância tão curta e está a tentar relaxar essa lente que tem dentro de si para poder voltar a focar ao longe. Os adultos podem autodisciplinar-se, às crianças é muito difícil incurtir-lhes a não utilização dos dispositivos, mas que troquem de uns para outros, para dispositivos de ecrãs maiores e que lhes permitam ver a maior distância.

Quando fala de pausas, devem ser feitas de quanto em quanto tempo e com que duração?

Há uma regra conhecida, dos 20, 20, 20. A cada 20 minutos estar durante 20 segundos a olhar a 20 pés de distância que são seis metros mais ou menos. Isto porque a partir dos seis metros o esforço que o nosso olho faz para focar é residual, assumindo que temos uma boa visão ou umas lentes de contacto que estão adequadamente graduadas. A partir dos seis metros consideramos que o olho está relaxado. Mas esta regra dos 20, 20, 20 é meramente para que fique bem na fotografia, não há evidência nenhuma que tenham de ser 20 minutos ou 20 segundos.

Dentro de um período de meia hora a uma hora, eu recomendaria uma pausa de dois a cinco minutos. Até para levantarmo-nos, esticar as pernas e ir olhar um bocadinho à janela, beber um copo de água, ir até à casa de banho. Todo esse período é melhor do que 20 segundos a cada 20 minutos, até porque muitas vezes não podemos parar a tarefa a cada 20 minutos. Resumindo, dentro de um período de uma hora fazer pausas de três a cinco minutos, seria indicado, com a distância de observação o mais longínqua possível. Ir até à janela olhar nem que seja para o edifício em frente, ou para o parque que está do outro lado da rua, ajuda a relaxar a visão.

Ao nível da iluminação também há recomendações?

A luz natural é boa desde que não interfira no contraste do ecrã. Se eu tenho luz direta a incidir no ecrã isso pode provocar-me falha de contrastes, excesso de reflexos e brilhos que me dão desconforto e acabam por fatigar-me mais. Mas desde que a luz não esteja a incidir diretamente no meu ecrã deveríamos priorizar espaços onde haja luz natural. E depois ter o ecrã ajustado de maneira a que não fique muito alto. Quando temos o ecrã muito alto em relação à altura dos olhos temos de abrir muito os olhos e quanto mais abrimos os olhos mais superfície fica exposta para a evaporação das lágrimas.

Portanto, o topo do ecrã deve estar à mesma altura ou ligeiramente mais baixo do que a nossa linha dos olhos. Daí que os computadores portáteis sejam ideias porque têm sempre uma posição mais baixa em relação aos nossos olhos. Isto não é tão importante para as crianças, mas sobretudo para os adultos que têm mais falta de lágrima e uma lágrima de pior qualidade, sobretudo à medida que vai aumentando a idade e principalmente nas mulheres a partir dos 40 a 50 anos.

Quais os principais sinais a que é preciso estar atento?

As pessoas devem saber que esta situação excepcional pode levar ao agravamento de alguns sintomas como má visão ao longe, pelo efeito do esforço que estivemos a fazer ao perto. Se percebermos que a criança se aproxima mais da televisão ou dos objetos para os poder ver, isso é indicativo de que poderá estar algo a acontecer. Se os adultos sentem maior desconforto ocular, mais fatigados visualmente, isto é, se ao fim de seis, oito horas de trabalho que antes aguentavam perfeitamente, agora sentem os olhos com ardor, vermelhos, secos, também é motivo de suspeita de que poderá estar a ser agravado algum fenómeno da superfície ocular.

Mas, atenção, quando começarmos a voltar à normalidade vai ser com algumas cautelas e não queremos que as pessoas comecem a enfiar-se nem na consulta do oftalmologista, nem na consulta do optometrista. Visão desfocada, problemas de secura ocular ou qualquer outra alteração que notem na tolerância das suas lentes de contacto, devem contactar o seu médico habitual telefonicamente para perceber a urgência com que devem ir ou não à consulta.