Covid-19. Médicos voluntariam-se para esclarecer receios de diabéticos ao telefone

Todos os dias, seis médicos especializados no atendimento a pessoas com diabetes estão disponíveis para responder às dúvidas de quem tem de acumular a doença de base com o surto pandémico de covid-19, através de uma linha telefónica exclusiva (300 003 800). Afinal, a diabetes descompensada pode diminuir as defesas do organismo e proporcionar o desenvolvimento facilitado de infeções. Muitos destes doentes também são idosos, somando mais uma característica de risco e alguns medos, que se acumulam e podem dificultar o dia a dia de isolamento social e afastamento dos hospitais e médicos que os atendem de forma regular.

