Covid-19. Mais recuperações do que mortes, mas vírus continua a espalhar-se a Norte. Alentejo e ilhas sem novos casos

Há menos doentes internados por covid-19 em Portugal do que há 24 horas. Os dados apresentados no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira dão conta de 1.200 doentes em internamento hospitalar, quando ontem eram 1.227. É a segunda descida no espaço de uma semana. No mesmo sentido, os doentes em unidades de cuidados intensivos também são agora menos: 208, por oposição aos 218 de que se deu conta na terça-feira.

Como tinha acontecido na terça-feira, mas não era regra no início da pandemia, o número de doentes que curaram a covid-19 foi superior ao dos que lhe sucumbiram: 36 recuperados no intervalo de um dia. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, havia explicado no início que a recuperação é lenta e que, por isso, alguns destes números poderiam demorar a chegar. Parecem finalmente ter chegado.

Como tem também sido hábito, a taxa de subida de infetados continua estável. Foi de 3,7%, mais acentuada por isso do que a de ontem, mas ainda assim em linha com as últimas semanas. Portugal tem 18.091 pessoas infetadas, mais 643 do que as que conhecia na terça-feira.

Em relação ao outro indicador relevante, o número de infetados no país subiu e, como tem sido hábito, sobretudo a Norte. Dos 643 novos casos, 449 foram registados na região (70%). Se compararmos com a segunda região mais afetada, a de Lisboa e Vale do Tejo, temos uma imagem da diferença. Por lá, houve mais 108 casos, 17% do total.

Na distribuição por concelhos, não espanta que isso se reflita: a seguir a Porto (980 casos) e Lisboa (962), vêm Vila Nova de Gaia (923), Matosinhos (798) e Gondomar (738) na lista dos cinco concelhos com mais casos confirmados de covid-19. E as grandes subidas dão-se nesses concelhos ou noutros à volta. Porto, Gaia, Braga, Maia, Matosinhos, Valongo, Ovar e Aveiro são os concelhos onde o vírus continua a espalhar-se mais.

Açores, Madeira e Alentejo sem novos casos

Noutros quadrantes, há esperança. Das sete regiões portuguesas, há três que não registam qualquer novo caso: o arquipélago dos Açores, que mantém os 100 infetados, o da Madeira, onde há 59, e o Alentejo, que regista 55. Por maioria de razão, também não houve nenhuma morte nessas três regiões.

Os óbitos são um dos mais importantes indicadores para medir o impacto da pandemia, e os registados em Portugal apresentam uma tendência diferente da que acontece em outros países europeus e da que tinha acontecido por cá no início: as mulheres estão a morrer quase tanto como os homens. Das 32 mortes registadas nas últimas 24 horas, metade diz respeito a mulheres, que agora contabilizam um total de 296. Não muito longe dos 303 óbitos masculinos, do total nacional que subiu para 599. É certo que há mais mulheres infetadas, o que significa que a taxa de letalidade nos homens continuam a ser superior, mas a diferença está já atenuada face ao que se verificou no fim de março tanto em Portugal como em países como Espanha, Itália e Coreia do Sul (o Expresso explica-o aqui).

Portugal já testou mais de 200 mil pessoas, segundo as contas apresentadas na conferência de imprensa pelo secretário de Estado da Saúde, António Sales. No boletim da DGS, podemos ver o resultado de mais de 150 mil dessas pessoas e, até agora, 128.653 tiveram testes negativos à covid-19. Como acima se diz, 18.091 testaram positivo e há ainda 4.060 à espera de conhecer o resultado que sairá da análise laboratorial.