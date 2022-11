Covid-19. Há negros americanos que hesitam em usar máscara, para não correrem risco de vida

Muitos negros americanos não vão usar máscara, apesar da recomendação recentemente emitida pelo Centers for Disease Control, um organismo oficial. Os motivos têm a ver com um perigo diferente do coronavírus. Um residente no Ohio, Aaron Thomas, resumiu no Twitter o dilema que pessoas com a sua cor de pele enfrentam: "Quero ficar vivo mas também quero ficar vivo".

Dado o número de incidentes que houve nos últimos anos em que negros inocentes foram mortos pela polícia - o que levou ao movimento Black Lives Matter - há o receio de que o uso de máscara possa sujeitar a violência pessoas com essa cor de pele. Algumas cidades e vilas têm mesmo regulamentações que proíbem o uso de máscara em lugares públicos.

Recentemente, em Wood River, Illinois, dois jovens negros que usavam máscara foram intimados a sair de um Walmart por um agente policial que invocou uma dessas regulamentações e os seguiu até eles abandonarem o local.

Os jovens filmaram o incidente e puseram o vídeo na internet, gerando reações maciças. Após queixas grupos de direitos civis, o chefe da polícia local admitiu que o agente errara ao dizer que havia uma regulamentação contra máscaras na cidade, e disse que ele próprio apoiava o respetivo uso durante a pandemia. Também anunciou que pediu ao FBI para investigar o incidente.

Discriminação continua durante a pandemia

Este tipo de incidente talvez não se repita mais vezes por causa da reticência de alguns cidadãos negros em usar máscara. Uma professora de ciência política citada pelo "New York Times", Melanye Price, explica: "Acho que, no final, estamos a pedir muito às pessoas quando lhes pedimos que usem essas máscaras ou bandanas para sua segurança. Se alguém chamar a polícia por causa delas, podem perder a vida antes de o coronavírus as apanhar"

Escrevendo no "Boston Globe", Aaron Thomas explica que o medo de se ser tomado por um ladrão armado ou um assaltante é maior do que o de contrair covid-19. "Sendo este um momento histórico, é importante recordar a nossa história. Homens negros neste país têm sido mortos por tudo e por nada", diz. "Uma criança com uma arma de brincar, uma menina a dormir em casa, um homem a comprar uma arma pneumática no Walmart"

"Sabendo tudo isso, não me sinto seguro", acrescenta. "Mesmo num tempo de pandemia, a discriminação não pára. Não vou cobrir a minha face até conseguir obter uma máscara que seja inconfundivelmente aquilo que é (...). Não confio que usar uma máscara artesanal me dê garantias de que voltarei para casa".