Covid-19. Apoios imediatos aos media vão ter “em conta a imprensa regional e local”, garante Nuno Artur Silva

“Os apoios imediatos [aos media] têm em conta a imprensa regional e local”, garantiu esta quarta-feira Nuno Artur Silva, secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, durante a comissão parlamentar de Cultura e Comunicação.

Uma garantia reforçada, de seguida, pela ministra da Cultura, Graça Fonseca: “Qualquer medida de apoio ao sector da comunicação social terá sempre um apoio à imprensa regional, seguindo a lógica da lei de publicidade institucional que afeta à imprensa regional pelo menos 25%” do custo de cada campanha de publicidade do Estado.

O secretário de Estado e a ministra falavam no mesmo dia em que o presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, João Palmeiro, alertou a agência Lusa para o facto de cerca de 30 publicações regionais terem deixado de imprimir devido à pandemia de covid-19, acrescentando que mais de metade corre o risco de fechar.

Nuno Artur Silva recorda que “a situação da comunicação social é muito complexa”, acrescentando que “os efeitos desta crise acentuaram as fragilidades do sistema e vão obrigar a uma revisão dos modelos em curso”, como os contratos de concessão da RTP, apoios do ICA, entre outros. “Não temos dinheiro disponível para injeções de capital nesta área, mas mais importante que isto será a revisão dos modelos da comunicação social.”

Sublinhando algo que já tinha referido na sua primeira intervenção, o secretário de Estado realça que a proposta do Governo é, depois de lançar “a medida de emergência, que tem de ser o mais imediata, objetiva e genérica possível”, “fazer um conjunto de reformas” no sector da comunicação social.