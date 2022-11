Covid-19 pára as obras de ampliação da Grande Mesquita de Meca

A ampliação da Grande Mesquita de Meca foi suspensa depois de cinco trabalhadores do grupo "Saudi Binladin", uma das maiores empresas de construção da Arábia Saudita, sediada em Meca, terem testado positivo para o coronavírus.

As autoridades decidiram parar as obras de ampliação da Grande Mesquita, o maior local de culto do Islão em todo o mundo, e bloquear o acesso aos alojamentos de cerca de "oito mil trabalhadores", escreve a agência Bloomberg que refere um documento a que teve acesso: "Alguns trabalhadores foram colocados de quarentena em hotéis".

A Bloomberg diz ainda a empresa "não respondeu ao pedido de comentário [que foi feito], não sendo claro se as áreas onde se situam os alojamentos [de trabalhadores] permanece confinada".

Piora a situação dos imigrantes

Na última segunda-feira, Meca tinha 1050 infetados por coronavírus. A cidade santa do Islão, com dois milhões de habitantes, é três vezes menos populosa do que a capital, Riade, que registava nesse dia 1422 casos positivos, de acordo com a agência Bloomberg. Em Meca vivem milhares de "imigrantes sem documentos, em habitações exíguas" e sem condições, o que só dificulta o combate à propagação da pandemia.

Os imigrantes, que são a maior força de trabalho do país e correspondem a cerca de um terço dos 30 milhões de habitantes do reino saudita, estão a ser alvo de uma campanha de discriminação de muitos sauditas que os olham como agentes de disseminação da pandemia.

O escritor saudita Mohammed Alwan fez um tweet dizendo que espera que depois da pandemia as "autoridades criem alojamentos condignos para os trabalhadores".

Proteger Meca é (também) proteger a monarquia saudita

O rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Salud, é também o guardião dos lugares santos do país e tem a tutela direta de duas mesquitas da cidade santa do Islão que é anualmente visitada por milhões de peregrinos. Recorde-se, que o Islão diz que todo o muçulmano(a) deve ir em peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida, desde que tenha condições para o fazer.

Para Yasmine Farouk, uma investigadora citada pela Bloomberg, "a proteção destes lugares é responsabilidade" das autoridades do país, até "a legitimidade do poder" saudita, uma monarquia teocrática, está fortemente ligada aos locais santos do Islão.

De acordo com os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, a Arábia Saudita tem 5369 casos positivos e 79 mortos por covid-19.