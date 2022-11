Covid-19: Amazon encerra centros de distribuição em França durante cinco dias

A Amazon decidiu esta quarta-feira encerrar os centros de distribuição em França durante cinco dias, até segunda-feira, depois de a justiça francesa ter ordenado a empresa a limitar a venda e entrega de produtos básicos e essenciais.

O tribunal de Nanterre, nos arredores de Paris, deu na terça-feira um prazo de 24 horas para o gigante da distribuição 'online' restringir a venda e distribuição apenas a produtos essenciais, tendo em conta o resultado de uma avaliação sobre os riscos inerentes à pandemia de covid-19 nos centros de distribuição, e determinou que a entrega de produtos não essenciais só poderá ocorrer após uma avaliação dos riscos e de medidas necessárias para proteger a saúde dos trabalhadores. Segundo a decisão do tribunal, a Amazon França fica obrigada a incluir representantes dos trabalhadores na avaliação dos riscos.

Esta quarta-feira, a empresa chegou a indicar que estava a pensar recorrer da decisão, mas voltou atrás nos planos, depois de reunir um comité social e económico que se pronunciou, com 14 votos em 18, a favor do encerramento, para desinfetar os centros de distribuição e avaliar os riscos, segundo informou um delegado sindical à agência France-Presse.

A ação judicial que motivou a sentença foi interposta pela União Sindical Solidária (SUD), o principal sindicato da empresa, que viu, porém, o tribunal negar-lhe o pedido feito com vista à suspensão laboral nos centros de distribuição, onde trabalha uma média de uma centena de funcionários num armazém à porta fechada, mas viu, agora, a empresa a ir de encontro às suas pretensões. De acordo com a direção do gigante norte-americano da distribuição, os salários dos trabalhadores afetados nos cinco centros serão pagos a 100 por cento durante o período de encerramento.

A França é o terceiro país da Europa com mais casos de infeção com o novo coronavírus, tendo, segundo os dados oficiais mais recentes, registado 15.729 óbitos entre os 143.303 infetados.