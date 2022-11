Os sonhos do coronavírus: como o cérebro está a processar a nossa angústia durante a noite

Vacas a explodir. Ficar doente, ou ter um parente doente. Dificuldades em respirar. Uma pessoa acordar e ver-se rodeada por insetos. Ter de fazer uma apresentação e estar nu. Ser feito refém por desconhecidos num shopping. Estar num café a comer um bolo e ver o prato e o café inteiro a desfazer-se. Estes são alguns dos sonhos que têm sido reportados na imprensa e na internet desde que a obrigação de ficar em casa se impôs pelo mundo fora.

Muitos dos sonhos têm obviamente a ver com a ameaça do coronavírus. Por exemplo, aquele onde Edith Piaf espirra para cima de um cheesecake, ou um outro em que alguém sonha que a covid-19 se transmite pelas ondas de rádio, impedindo a transmissão do seu podcast.

Não é raro os sonhos envolverem insetos. Num quarto das crianças em casa de alguém, aparecem dois desconhecidos que se transformam em insetos, e a preocupação principal da pessoa é com o facto de a quarentena ter sido quebrada. Também há sonhos sobre lagartas, gafanhotos (gigantes) e outros bichos. Igualmente ameaçadora é a bruxa que aparece na parte de fora da janela do quarto de alguém a lamber o vidro.

Não é surpresa que muitos dos sonhos aconteçam em cenários domésticos ou tenham a ver com alimentação. Por exemplo, uma pessoa reportou ter sonhado que tinha a família inteira zangada com ela e não sabia porquê. Outra imaginou um sabonete que não ensaboa (o que seria uma boa partida de Carnaval).

Outra ainda sonhou que se tinha finalmente descoberto a vacina para a covid-19, mas só funcionava com leite, e a pessoa era intolerante à lactose...

Também há sonhos que remetem para épocas (e angústias) antigas na vida, como o pânico de chegar atrasado à escola. E nem todos os sonhos são negativos. Nalguns deles, a pessoa vê-se em aventuras em sítios longínquos, ou, mais prosaicamente, a tomar copos num bar com amigos.

Processar eventos emocionais

Segundo o psicoterapeuta Matthew Bones, citado pela revista GQ, "é bastante consensual entre a comunidade científica atualmente que os sonhos são um aspeto fundamental do modo como processamos eventos emocionais. Os centros emocionais do cérebro que lidam com as emoções estão 30 por cento mais ativos enquanto dormimos".

Neste momento, explica, "o nosso mundo virou-se de cabeça para baixo num espaço de tempo incrivelmente curto, e não há dúvida de que para muitos de nós, quaisquer que sejam as nossas circunstâncias, isto é um choque traumático para os nossos sistemas do corpo e mente".

Que muitos sonhos são mais vívidos por causa do stress, parece natural. São também mais memoráveis - e mais recordados por quem sonha. Em parte, simplesmente, porque muita gente está a passar mais tempo no sono. Estamos a dormir como reformados, como explica um especialista no site Weforum. Os sonhos acontecem sobretudo na fase REM do sono, e há mais REM no terço final do sono, portanto mais sonhos nessa altura.

Por outro lado, andar stressado - e os stresses são muitos nesta altura, desde os de saúde às angústias financeiras, presentes e futuras - leva a acordar com mais frequência a meio da noite, o que por sua vez faz com que nos lembremos de sonhos com mais frequência.

Numa época de hiper-exposição mediática, inevitavelmente, numa parte dos sonhos aparecem celebridades. Geralmente são positivos mas nem sempre. Receber um abraço de Michelle Obama é simpático - ou seria, se não fosse a preocupação de lhe ter transmitido o coronavírus, que passou a dominar o sonho em questão e o transformou num pesadelo.

Uma coisa é certa: as pessoas passaram a ter menos vergonha de partilhar os seus sonhos. Há grupos inteiros dedicados a isso nas redes sociais, e quando a crise passar os psicólogos vão ter material suficiente para anos de estudo. Como já tiveram a seguir a outros períodos traumáticos, nomeadamente de guerra.