Morreu a imunologista Maria de Sousa, vítima de covid-19

Era uma das pacientes internadas nos cuidados intensivos em Portugal por causa da infeção do novo coronavírus. Maria de Sousa, imunologista amplamente reconhecida, membro do júri do Prémio Pessoa, morreu esta madrugada, na Unidade de Emergência Médica do Hospital São José, em Lisboa, vítima de covid-19. Tinha 80 anos.

Cientista, escritora, professora universitária, Maria de Sousa formou-se em Medicina em 1963, pela Faculdade de Medicina de Lisboa, de onde saiu um ano depois como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian. Esteve em Londres, onde iniciou a atividade científica, passando depois pela Universidade de Glasgow, na Escócia, onde se doutorou em imunologia em 1972. Por lá ficou até 75, altura em que se muda para os Estados Unidos e se torna investigadora na área do cancro.

É logo em Londres, no Laboratórios de Biologia Experimental do Imperial Cancer Research Fund, que oferece contributos significativos ao estudo da imunologia, área na qual se mantém uma referência.

Estudando e testando a distribuição de linfócitos, células do sistema imunitário, em mamíferos, Maria de Sousa descobriu que nem todos tinham como origem o timo, uma glândula do sistema imunológico do corpo, como até então se pensava — às áreas do corpo exclusivas para esses linfócitos dá-se o nome de Área T. Mas há órgãos linfóides a receber células de outras partes do corpo, num processo de migração para o qual Maria de Sousa cunhou o termo “ecotaxis”.

Explicado pela própria, em entrevista à jornalista Anabela Mota Ribeiro, publicada no jornal “Público”, em 2014: “Creio que todos saberão que temos linfócitos a circular. O que muitos não saberão é que os linfócitos não são uma população homogénea, com a mesma pátria. Uns nasceram no timo e saíram para a circulação no período a seguir à nascença (período neonatal), outros fora do timo, na medula óssea. Essa distinção não era clara em 1964. Ainda se pensava que talvez viessem todos do timo. O meu trabalho consistiu na observação de lâminas de cortes de órgãos linfáticos periféricos de ratinhos que tinham tido o timo removido no período neonatal. As minhas observações demonstravam que esses animais timectomizados à nascença ainda tinham linfócitos. E mais, os espaços vazios de linfócitos eram distintos dos espaços onde havia linfócitos, o que significava que as células pareciam saber para onde ir. Isso foi posteriormente demonstrado como uma técnica importante, a autoradiografia, que permitia seguir células marcadas. As do timo iam para o território a que chamámos área dependente do tim (tda) e que hoje é conhecida por Área T. E achei esse fenómeno de as células saberem para onde vão tão importante que lhe dei um nome: Ecotaxis.”

É uma das muitas contribuições da cientista para o estudo do sistema imunológico do corpo.

Regressa a Portugal já no período democrático, em 1984, passando a professora catedrática de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto.

Pouco tempo depois, em 1987, nasce o Prémio Pessoa, iniciativa do jornal Expresso criada para romper com a velha tradição de reconhecer méritos científicos e culturais apenas após a morte dos seus autores. Maria de Sousa torna-se membro habitual do painel de jurados, que partilha com nomes como Francisco Pinto Balsemão, ex Primeiro-Ministro e presidente do Grupo Impresa, do qual o Expresso faz parte, o antigo Presidente da República Mário Soares, o arquiteto Eduardo Souto de Moura ou a jornalista Clara Ferreira Alves.

Em 2010, é-lhe atribuído o título de Professor Emérito da Universidade do Porto e em 2012 o Presidente da República, Cavaco Silva, distingue-a como Grande-Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago de Espada. E em 2016, Maria de Sousa é elevada a Grã-Cruz da mesma Ordem Militar, já com Marcelo Rebelo de Sousa na presidência, numa das mais altas distinções atribuídas por mérito científico.

Um ano depois, haveria ainda de receber o Prémio Universidade de Lisboa, cujo júri distinguiu Maria de Sousa como “uma das primeiras mulheres portuguesas a serem reconhecidas internacionalmente pelas suas descobertas científicas”.

Na entrevista acima citada, admitiu ter na morte dos outros a grande dor, mas pensar também na sua. “Na minha? Agora penso imenso. Faz-me impressão. Se eu morro de repente ficam aqui estas coisas... Tenho de tomar conta. Saber para onde é que isto vai.”