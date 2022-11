Já há novas datas para os exames nacionais do secundário

O 3º período iniciou-se esta terça-feira para 1,4 milhões de alunos que terão agora de aprender à distância. Há novas regras de avaliação e datas para realizar os exames nacionais que são exigidos pelos diferentes cursos do ensino superior.

Estas são, aliás, as únicas provas de avaliação externa que os estudantes do secundário vão ter de realizar. Para toda as outras disciplinas só conta a classificação interna, atribuída pelos professores em função do “conjunto das aprendizagens realizadas até ao final do ano letivo”.

Os estudantes que queiram melhorar as suas classificações de anos anteriores podem realizar exames, mas as notas que obtiverem só contam como uma nova média nas provas de ingresso e não para subir a nota final da respetiva disciplina.

Tal como fora anunciado pelo primeiro-ministro, a 1.ª fase dos exames nacionais passa a realizar-se entre 6 e 23 de julho. A prova de Português do 12º - que apenas terá de ser realizadas pelos alunos que se candidatem a cursos superiores que exigem este exame como prova de ingresso – inaugura o novo calendário.

A 2ª fase dos exames nacionais do secundário só se realizará em setembro, entre os dias 1 e 7.

No caso do ensino básico, as provas de aferição e as finais do 9º ano foram canceladas. E, para todos os ciclos de ensino, o fim do 3º período passa a ser 26 de junho.

Quanto às matrículas para o próximo ano letivo, que se realizam preferencialmente via Internet (portaldasmatriculas.edu.gov.pt), podem ser feitas entre 4 de maio e 30 de junho, no caso do pré-escolar e do 1º ciclo.