Covid-19. Há um novo supermercado em Portugal só para vendas online

Portugal tem, a partir de agora, mais um supermercado. Criado no meio da pandemia da covid-19, o 360hyper.pt é 100% online e nasce com uma oferta de mais de 5 mil produtos entre mercearia, frescos, congelados, mas também produtos de higiene pessoal e para o lar, bebidas e puericultura.

O arranque está concentrado na Grande Lisboa, num raio de abrangência de 50 km, mas a ideia é chegar a todo o país dentro de duas semanas, com um proposta de entregas rápidas, a partir de 3 horas.

A ideia, diz a empresa, é ir juntando novas lojas à plataforma, do peixe fresco vindo diretamente do mercado, à comida pré-cozinhada. E há a promessa de “apresentar novidades ao longo das próximas semanas”.

“A oferta atual de produtos irá aumentar”, garante Sérgio Vieira, presidente executivo do 360hyper.pt.

“No momento em que os portugueses fazem um enorme esforço para ficar em casa, devido a esta pandemia, no 360hyper.pt queremos que os nossos clientes tenham a oportunidade de realizar as suas compras de manhã, comodamente e em segurança na sua casa, e que as possam receber antes de almoço”, afirma antes de avançar na fase de teste no terreno.

Apresentando como “uma empresa 100% portuguesa”, o 360hyper.pt é do mesmo grupo da empresa 360imprimir, já com experiência no ecommerce.

No terreno, conta com uma equipa de grossistas e outros parceiros em complementaridade com uma rede de estafetas.