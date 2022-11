Covid-19. Zoo alemão poderá ter de matar alguns animais para alimentar outros

Um jardim zoológico em Neumunster, no norte da Alemanha, está a ponderar matar alguns animais para alimentar outros, como única forma de sobreviver. "Se chegar a esse ponto, terei de submeter animais à eutanásia, em vez de os abandonar à fome", disse a diretora do zoo, Verena Kaspari.

Com o zoo fechado por causa do coronavírus, Kaspari estima as perdas de receita em 175 mil euros, só na primavera. A associação que é sua proprietária não tem direito aos fundos de emergência que o governo disponibilizou para ajudar pequenas empresas.

Como nos zoos, ao contrário do que acontece noutras empresas, muitas despesas se mantêm constantes mesmo quando está encerrado - os animais têm de ser permanentemente alimentados e tratados - a solução agora contemplada, sendo extrema, poderá vir a revelar-se a única possível.

Kaspari diz que já fez a lista dos animais a matar primeiro, se for necessário. Embora as focas e os pinguins precisem de grandes quantidades de peixe todos os dias, não serão provavelmente eles os escolhidos. Muito menos o serão as duas crias de panda gémeas cujo crescimento a diretora gostava que o público acompanhasse, nem que fosse através da internet. E talvez não também o urso polar de três metros e meio que é o maior da Alemanha.

Os problemas são comuns aos restantes zoos no país, levando a associação que os representa a lançar um apelo público para doações e a pedir ao governo que os apoie. Além dos meios que faltam, nota o porta-voz do zoo de Berlim, também a falta de visitantes é sentida por vários animais. Os macacos, em particular, gostam muito de olhar para as pessoas, explica ele.