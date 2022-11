Covid-19. Wall Street fecha em alta com aparente estabilização na progressão da pandemia

A bolsa nova-iorquina encerrou esta terça-feira em nítida alta, com os investidores encorajados pelos sinais de estabilização da pandemia do novo coronavirus, enquanto a nova época de resultados trimestrais começa de forma contrastada. Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 2,39%, para os 23.949,76 pontos, e o tecnológico Nasdaq 3,95%, para os 8.515,74. O alargado S&P500, por seu lado, progrediu 3,06%, para as 2.846,06 unidades.

"Os números começam a parecer mostrar uma melhoria da situação na Europa e os EUA, em termos de diminuição de propagação do vírus", observou Karl Haeling, da LBBW. "Isto permite que os investidores pensem que se está um pouco mais próximo da reabertura da economia", estimou.

Vários países da Europa deram pequenos passos, ou preparam-se para os dar, no desconfinamento das suas populações, como a Espanha, que autorizou os trabalhadores a irem para os locais de trabalho.

Nos EUA, o ritmo das contaminações estabilizou-se e o governador do estado de Nova Iorque, epicentro da crise no país, estimou que "o pior já passou" na sua área de jurisdição. Por seu lado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, parece querer entrar em conflito com os governadores na questão de saber quem vai decidir a estratégia de desconfinamento.

Este cenário de descompressão alivia a pressão sobre os investidores, quando as grandes empresas cotadas começam a apresentar os seus resultados do primeiro trimestre, que tinha começado bem até o novo coronavirus paralisar a atividade económica em março.

Os bancos JPMorgan Chase e Wells Fargo viram os seus lucros caírem, devido às provisões que tiveram de criar para acomodar eventual crédito malparado, em resultado da pandemia do novo coronavírus, em resultado do que as suas cotações desceram respetivamente 2,74% e 3,98%.

Para Haeling, "esta época de resultados vai ser muito estranha, porque ninguém vai prestar uma verdadeira atenção aos números habituais, com os investidores a concentrarem-se antes nos comentários dos dirigentes durante as teleconferências". Os intervenientes no mercado de capitais "vão querer saber se as empresas têm capacidade para atravessar a tempestade", especificou.