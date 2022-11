Covid-19. Siza Vieira anuncia reabertura gradual da economia e com muitas máscaras na cara

“Como ganhámos algum tempo graças à disciplina dos portugueses, o próximo passo vai ser a abertura gradual de alguma atividade económica”, disse o ministro da Economia Pedro Siza Vieira, no final de uma maratona de reuniões com economistas e académicos.

Foi ele e não António Costa – como inicialmente anunciado – que falou aos jornalistas para sublinhar que ainda serão escutados, já esta quarta-feira, alguns especialistas da área da saúde, nomeadamente epidemiologistas.

“Queremos saber se estão reunidas as condições, do ponto de vista sanitário, para ir preparando o regresso à atividade económica, que será sempre gradual”, frisou ainda o ministro da Economia.

Para que isso aconteça na máxima segurança estão já a ser produzidas máscaras em grande escala para que todos os cidadãos possam ter a garantia da maior proteção possível nas suas deslocações assim que a atividade económica começar a voltar à normalidade.

Siza Vieira elogiou a capacidade de resposta dos serviços de saúde, o que permitiu a Portugal alguma margem e algum tempo para começar a pensar na reabertura da economia, mas ainda não está definido que sectores estarão na linha da frente. No entanto, como foi o governo que decretou o fecho do comércio a retalho e da restauração, “devemos preparar medidas dirigidas a estes sectores, mas sempre em função do risco que enfrentamos em cada momento”. O ministro acrescentou ainda que “é sobre estes que temos de fazer incidir a nossa atenção no futuro próximo”.

O governante frisou ainda que, ao contrário de outros países, Portugal não decretou o encerramento de sectores de atividade em massa. “Foram os sectores que encerraram por sua iniciativa – e bem – e, obviamente, serão eles a decidir qual o momento mais seguro para voltarem à atividade.”

Sobre a TAP em concreto, Siza Vieira reafirmou aquilo que já se sabia: “É uma empresa estratégica para Portugal, que deve ser preservada, e o Estado irá assegurar a continuidade daquela companhia, sem excluir a possibilidade de uma nacionalização”.