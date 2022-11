Covid-19. Portugal mantém tendência de infeções no dia em que regista recorde de recuperados

As duas maiores subidas, em termos relativos, das últimas 24 horas de covid-19 em Portugal dão-se em sentidos quase opostos: de um lado, os recuperados, que passam de 277 para 347, um aumento superior a 25%. Foram 70 pessoas a ser dadas como curadas neste intervalo de tempo, um novo máximo. Do outro lado, os pacientes internados em unidades de cuidados intensivos: eram 188, o número mais baixo do mês, e passaram a 218, mais 16% do que na atualização anterior. Também os internamentos subiram, sendo agora 1.227 doentes.

O mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal começa por dar conta, porém, dos dois dados mais relevantes para a análise e controlo da pandemia no país: o número de infetados e o número de óbitos. Ambos subiram e ambos mantiveram a tendência, sempre abaixo dos dois dígitos — 3% no primeiro caso, 6% no segundo. Esta terça-feira são dadas como infetadas 17.448 pessoas, mais 514 do que na segunda-feira. Há menos pessoas à espera do resultado da análise laboratorial, 2.474, mas há também 567 mortes a lamentar: 32 nas últimas 24 horas.

É provável que os últimos dados ainda não a incluam - porque reportam sempre às 24 horas do dia anterior -, mas esta terça-feira ficou marcada pela morte de Maria de Sousa, referência na área da imunologia, esta madrugada, vítima de covid-19. A cientista tinha 80 anos e a idade é, aliás, um dos dados mais acompanhados na coluna dos óbitos. Das 32 mortes registadas de ontem para hoje, há cinco abaixo dos 70 anos. Assim, mantém-se acima dos 80% a percentagem de mortes de pessoas acima dessa idade.

Tosse é sintoma de mais de metade dos doentes

A nível regional, nada de substancialmente novo no mapa nacional. Uma larga maioria das infeções aconteceu no Norte do país, onde há registo de 10.302, mais de metade do total. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (3.994) e o Centro (2.549), com os arquipélagos da Madeira e dos Açores a serem as regiões menos afetadas do país: 59 e 100 doentes, respetivamente.

Não é por isso de estranhar que o Porto seja o concelho com mais infetados, já perto dos mil (959) e que nos cinco primeiros lugares estejam mais três municípios nortenhos: Vila Nova de Gaia tem 884 casos confirmados, Matosinhos tem 768 e Gondomar regista 718. Antes deles aparece Lisboa, logo atrás do Porto, com 946 infeções confirmadas.

A tosse continua a ser o principal sintoma, relatado por mais de metade dos doentes, logo seguida pela febre. A dificuldade respiratória é a menos apontada na lista do boletim da DGS, que não inclui a perda de olfato e paladar, referida por alguns doentes.