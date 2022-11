Covid-19. Comissão Distrital de Proteção Civil de Viana do Castelo ativa Plano Emergência

O presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Viana do Castelo deliberou propor, esta terça-feira, a Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Administração Interna, a ativação do Plano de Emergência no distrito, tendo em conta a evolução do número de infetados com covid-19 no território, com particular incidência nos 64 lares de idosos. A comunidade de residentes locais em lares é, neste momento, de 2328 pessoas e regista 139 diagnósticos positivos, entre utentes e funcionários.

“As instituições enfrentam já muitas dificuldades, não só pelo aumento do número de casos positivos, entre os quais de trabalhadores, mas por não terem capacidade de isolar os infetados que regressam aos lares, com risco elevado de propagação aos demais idosos”, refere Miguel Alves, também presidente da Câmara de Caminha.

Depois de reunir com as autoridades de saúde e da Segurança Social locais e com os autarcas da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, o responsável pela Proteção Civil afirma que a ativação do Plano de Emergência assegura uma maior unidade “de direção e controlo da situação, bem como uma adequada articulação, coordenação e fluidez de informação entre os diferentes agentes de Proteção Civil e dos organismos e entidades de apoio”.

Miguel Alves refere que a medida permite avançar com soluções rápidas para problemas emergentes, tendo já sido deliberado ativar um Centro de Acolhimento Temporário, nas instalações da Pousada da Juventude de Viana do Castelo, que irá receber utentes de lares residenciais com casos confirmados de covid-19, mas que estejam assintomáticos ou com sintomas ligeiros e sem necessidade de tratamento hospitalar.

O autarca socialista afirma, contudo, que, caso haja necessidade de reforço de recursos humanos e materiais, "devem ser obtidos sob coordenação da Proteção Civil e encaminhados para os lares, onde, tanto quanto possível, se devem manter a totalidade de utentes sem sintomas”.

O encaminhamento de utentes para o Centro de Acolhimento Temporário só deverá ser feito por decisão do Delegado de Saúde da Unidade Local de Saúde do Alto Minho e nos casos “em que comprovadamente as IPSS não tenham as condições físicas e humanas consideradas essenciais para uma boa prestação de cuidados aos seus utentes”.

O Centro de Acolhimento Temporário tem 50 camas disponíveis neste momento e funcionará como Lar de Retaguarda, afirma o responsável da Proteção Civil, que assegura ao Expresso contar com o apoio dos autarcas locais nesta decisão, entre os quais do presidente da Comunidade Intermunicipal e da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, bem como de recursos humanos a disponibilizar pelos municípios e lares. “Os idosos sentem-se mais confortados se tiverem alguém que conhecem e em quem confiem a tratar deles”, diz Miguel Alves.

A partir de agora, cabe à Comissão Distrital de Proteção Civil a identificação dos recursos humanos e materiais considerados necessários e a mobilização de todos os meios imprescindíveis para que o novo espaço funcione. “A Proteção Civil Distrital tem já identificados 55 médicos que se voluntariaram, através do Conselho Regional Sub-Regional de Viana do Castelo da Ordem dos Médicos, para prestar apoio no contexto da criação do novo equipamento”, adianta o autarca de Caminha.

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), a Direção Distrital da Segurança Social e a CIM Alto Minho disponibilizaram-se para apoiar na constituição das equipas de apoio, que também deverão contar com o apoio de elementos ligadas a cada uma das IPSS beneficiárias. O Instituto Politécnico de Viana do Castelo está na fase final de criação de um laboratório próprio que permitirá a realização de testes no Alto Minho, com especial incidência nos lares de idosos, “esperando-se que a partir da próxima semana possa começar a fazer 90 testes diários”.