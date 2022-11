Covid-19. A Cushman & Wakefield já está a trabalhar no escritório do futuro  

Recovery Readiness Task Force (RRTF). Foi assim que a consultora imobiiária Cushman & Wakefield batizou o novo grupo de trabalho dedicado a preparar as empresas para o regresso às suas atividades depois da pandemia de Covid-19. E também já tem o programa Six Feet Office, com conceitos e ferramentas que garantem a distância social nos escritórios, de acordo com uma proposta desenvolvida pela sua equipa na Holanda.

“O controlo do vírus é que irá ditar o nosso regresso aos escritórios mas a altura para nos prepararmos para esse regresso é agora”, comentou John Forrester, Presidente da Cushman & Wakefield e líder deste grupo de trabalho. “Mobilizámos os nossos profissionais mais experientes e visionários para definir estratégias e soluções nas áreas de ocupação e gestão de espaço, tecnologia e research.”

Na agenda da RRTF está o lançamento de um kit que inclui um conjunto de medidas para ocupantes e proprietários poderem planear a sua transição de trabalho remoto para os seus espaços de trabalho a partir da experiência da Cushman & Wakefield na China, em que a consultora já está a acompanhar 10.000 empresas e aproximadamente um milhão de trabalhadores a regressarem a mais de mil edifícios de escritórios. “Estamos a aplicar as lições aprendidas na Ásia para que os nossos clientes no resto do mundo”, sintetiza John Forrester.

No caso do Six Feet Office, o objetivo é utilizar elementos visuais nos escritórios que ajudem os colaboradores na circulação nos espaços mantendo sempre a distância recomendada de aproximadamente 2 metros (6 feet). Outras soluções passam pelo uso de vidros protetores entre secretárias e um conjunto de regras simples para a segurança, saúde e bem-estar.

A Cushman & Wakefield está entre as maiores empresas de serviços imobiliários com 51.000 colaboradores distribuídos por 400 escritórios em 70 países. Em 2018, a consultora registou uma faturação de 8,2 mil milhões de dólares através de serviços de agência, representação de inquilinos, vendas e aquisições, gestão de imóveis, gestão de projetos, consultoria e avaliações.