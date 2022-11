Covid-19. 74% dos portugueses têm medo de ir aos hospitais

Devido à covid-19, os portugueses estão com medo de acorrer aos hospitais, centros de saúde e consultórios médicos, avança o “Público” esta terça-feira.

Um inquérito realizado entre 6 e 9 de abril pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica revela que, num universo de 1700 pessoas ouvidas, 74% admitiram ter medo, nestes dias, de se deslocarem aos serviços de saúde.

Cerca de 26% dos inquiridos assumiram mesmo que, por causa do novo coronavírus, já deixaram de procurar cuidados médicos. E entre as pessoas que dizem pertencer a grupos de risco, esta percentagem é ainda superior: 32%.

De acordo com o mesmo inquérito, 23% da população portuguesa assume, neste momento, que o seu estado geral de saúde física está pior do que antes da crise sanitária as ter fechado em casa. Os jovens são os principais afetados (33%). Nos que têm 65 ou mais anos de idade, esta proporção desce para os 17%.

Ao nível da saúde mental, os efeitos da pandemia também se fazer sentir. Perto de 35% dos inquiridos admitiram estar pior que antes da crise. No intervalo dos 35 aos 44 anos de idade, 49% disseram sentir-se pior que há um mês.

Já no grupo dos que têm entre 25 e 34 anos, 44% acusaram a degradação do estado de saúde mental, numa proporção que se repete no grupo etário imediatamente abaixo, entre os 18 e os 24 anos de idade, nota o “Público”. Dos idosos, ou seja, com mais de 65 anos, apenas 25% disseram estar pior.