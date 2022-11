A guerra de Trump com a OMS, o alívio de medidas, um alerta do FMI e a busca de uma vacina: covid-19, ponto de situação mundial

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta terça-feira a suspensão do financiamento do país à Organização Mundial de Saúde (OMS). Enquanto os EUA impuseram restrições de viagem sobre a China durante os primeiros estágios do surto, a OMS “opôs-se àquilo que fizemos”, disse Trump. “Outros países e regiões, que seguiram as diretrizes da OMS e mantiveram as suas fronteiras abertas à China, aceleraram a pandemia em todo o mundo. A decisão de outros grandes países de manter as viagens foi uma das grandes tragédias e oportunidades perdidas desde os primeiros dias”, acrescentou. Trump pretende que seja avaliado “o papel da OMS na má gestão e no encobrimento da propagação do coronavírus”.

Na semana passada, o Presidente norte-americano já tinha ameaçado fechar a torneira à OMS, acusando a organização de ser “pró-chinesa”. As críticas subiram de tom nas últimas horas quando o Secretário de Estado, Mike Pompeo, pediu “uma mudança radical” no funcionamento da OMS, que acusa de não ter agido “de forma correta desde o início” da crise sanitária.

Trump já pensa em salvar a economia americana. No outro lado da barricada encontra-se o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que contrapõe que o Presidente não pode forçar os estados a reabrir. “Não temos um rei, temos um Presidente”, lembrou Cuomo, depois de Trump ter afirmado que “quando alguém é Presidente dos EUA tem autoridade total”.

Os seis critérios da OMS

Entretanto, a OMS enunciou os seis critérios que os países que pretendem aliviar as medidas restritivas devem cumprir. O controlo da transmissão, a capacitação dos sistemas de saúde para testar e a gestão dos riscos de importação do vírus são alguns desses critérios.

A Áustria e Itália já começaram a aliviar as medidas impostas para conter a propagação da covid-19. No caso austríaco, centenas de lojas reabriram, o mesmo vindo a acontecer em breve com centros de jardinagem, bricolage e pequenos estabelecimentos comerciais, ainda que respeitando medidas de distanciamento social. No caso italiano, alguns negócios e lojas também foram autorizados a reabrir. A Comissão Europeia alertou que este alívio poderá levar ao aumento de novos casos de infeção. Antes da descompressão, Bruxelas pretende garantir que as unidades de cuidados intensivos e os hospitais estão menos sobrecarregados para uma eventual segunda vaga da pandemia que poderá surgir com o regresso das pessoas à normalidade.

Na calha para aliviar as medidas de confinamento está a República Checa, que já marcou uma data no calendário: 20 de abril, ou seja, a próxima segunda-feira. As universidades e as escolas vão continuar fechadas por tempo indeterminado, mas o plano do Governo liderado por Andrej Babiš inclui a abertura gradual de lojas, cinemas, teatros, salas de espetáculos, restaurantes e museus, entre outros. No polo oposto: a Índia anunciou o prolongamento do confinamento, que já dura há três semanas, até 3 de maio.

Apenas uma fração dos números reais

No mapa-mundo da covid-19, os casos confirmados de infeção estão muito próximos dos dois milhões, as mortes ultrapassam as 125 mil e o número de recuperados é superior a 470 mil. No entanto, os casos diagnosticados refletem apenas uma fração do verdadeiro número de infeções, uma vez que muitos países estão a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.

Os EUA continuam a liderar em número de casos e de mortos. Seguem-se Espanha, Itália e França, sendo que neste trio há mais casos de infeção em solo espanhol e mais vítimas mortais dentro das fronteiras italianas. Segundo os dados mais recentes da Universidade Johns Hopkins, os EUA têm mais de 589 mil casos, mais de 25 mil mortos e um número de recuperados acima dos 45 mil. Espanha tem mais de 172 mil casos, mais de 18 mil mortos e mais de 67 mil recuperados. Em Itália, há mais de 162 mil casos, mais de 21 mil mortos e mais de 37 mil recuperados. Os casos confirmados em França ultrapassam os 131 mil e há mais de 15 mil mortos e mais de 29 mil recuperados.

Na Alemanha, o quinto país com mais casos confirmados no mundo, o número de recuperados voltou a ser superior ao de novas infeções. Mais um par de notícias positivas: o número de pessoas acompanhadas nos cuidados intensivos baixou em França pelo sexto dia consecutivo, e Itália registou o mais baixo aumento diário de infeções desde sexta-feira.

No Reino Unido, o ministro das Finanças, Rishi Sunak, disse que “o Governo não será capaz de proteger todas as empresas e todos os lares durante a pandemia”. Em substituição do primeiro-ministro, Boris Johnson, que se encontra a recuperar após ter sido infetado e hospitalizado, o titular da pasta das Finanças garantiu que a estratégia do país não é “escolher” entre a saúde das pessoas e a saúde da economia, acrescentando que seria “autodestrutivo”, de um ponto de vista económico, não agir para proteger a saúde das pessoas. Ainda em terras britânicas, soube-se que quase metade das mortes em Londres numa semana está relacionada com a covid-19.

Na Suécia, que adotou medidas de contenção da propagação mais ligeiras do que a generalidade dos países europeus e já soma mais de mil mortos, especialistas pedem “medidas rápidas e radicais”.

Políticos infetados e outros já recuperados

Do lado de lá do Atlântico, o Ministério brasileiro da Saúde atualizou para 1.532 o número total de mortes e 25.262 o de casos confirmados de infeção. Nas últimas 24 horas, foram registados mais 204 óbitos e mais 1.832 casos. Ambos os indicadores sofreram um aumento: 15% no primeiro caso, 8% no segundo. Este foi também o dia em que dois governadores estaduais acusaram positivo nos testes: Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e Helder Barbalho, do Pará.

A líder do partido irlandês Sinn Féin, Mary Lou McDonald, foi outra dos dirigentes políticos mundiais a acusarem positivo. A novidade vem com duas semanas de atraso, já que o teste foi feito a 28 de março mas o resultado só chegou na segunda-feira. Também a vice-presidente do Governo espanhol, Carmen Calvo, informou ter recuperado.

Para uma análise mais detalhada, siga este link para ter um retrato do coronavírus no mundo em sete gráficos e um mapa.

Ainda na política, meia centena de eleições vão ser adiadas este ano devido à pandemia, segundo uma contagem da Fundação Internacional para os Sistemas Eleitorais. A contagem é provisória porque a lista está em contínua atualização.

A pior crise desde a Grande Depressão

As farmacêuticas GlaxoSmithKline e Sanofi anunciaram que irão colaborar para desenvolver uma vacina. A primeira fase dos ensaios clínicos deve arrancar no segundo semestre deste ano e as duas empresas preveem poder disponibilizar a vacina “até à segunda metade de 2021”. Também a China divulgou ter iniciado testes clínicos em seres humanos de duas possíveis vacinas.

No plano económico, o Fundo Monetário Internacional (FMI) avisou que a economia mundial vive a pior crise desde a Grande Depressão e vai encolher 3% este ano, enquanto a Moody’s alertou para a deterioração da dívida na Europa apesar do pacote de ajuda. As exportações chinesas caíram 3,5% em março e sinalizam uma recuperação. O grupo Air France-KLM quer 10 mil milhões de ajuda estatal, e a Emirates relançou voos para seis destinos, apesar de impor restrições aos passageiros. E quando a maioria das unidades irá manter-se fechada, a Toyota prepara-se para reabrir parcialmente uma fábrica francesa já na próxima semana.

No futebol, os capitães da Premier League sabem tudo sobre reduções salariais em todos os clubes. Fora das quatro linhas, conheça as razões que levam um zoo alemão a considerar matar alguns animais para alimentar outros. E numa dimensão mais inalcançável, perceba os sonhos do coronavírus e como o cérebro está a processar a nossa angústia durante a noite.

A fechar, conheça a história de Ermando Armelindo Piveta. Aos 99 anos, o veterano da II Guerra Mundial tornou-se o paciente mais velho a recuperar no Brasil.