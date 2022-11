Uma clarificação para agradar a Trump, o prolongamento da quarentena francesa e o alívio dado pelo FMI: covid-19, ponto de situação mundial

Os EUA já eram o país com o maior número de casos confirmados de infeção, atualmente superior a 570 mil. Entretanto, tornaram-se o país com mais vítimas mortais, acima das 23 mil. Agora, todos os 50 estados norte-americanos têm registo de mortes relacionadas com a covid-19. Wyoming era o estado que faltava e esta segunda-feira o seu governador confirmou o primeiro óbito. Por outro lado, o número de recuperados no país ultrapassa os 42 mil.

O estado de Nova Iorque continua a ser, de longe, o mais afetado, com quase metade do total das mortes de todo o país. Ao anunciar que o estado que governa passou a marca das 10 mil mortes, Andrew Cuomo descreveu a pandemia como “um fogo que arde através de erva seca com um vento forte”. Ainda em Nova Iorque, o Departamento da Polícia anunciou a morte de mais três elementos, elevando para 23 o total de membros que perderam a vida.

A Casa Branca negou que o Presidente dos EUA, Donald Trump, esteja a planear despedir Anthony Fauci, o principal especialista em doenças infecciosas da sua Administração. “Esta conversa nos media é ridícula. O Presidente Trump não vai despedir o Dr. Fauci, que tem sido e continua a ser um conselheiro da confiança do Presidente”, garante o comunicado. A especulação foi, em grande medida, alimentada pelo próprio Presidente, que republicou um tweet que dizia “Time to #FireFauci” (“Está na hora de despedir Fauci”). Em declarações à CNN, o especialista defendeu que se as medidas de mitigação tivessem sido aplicadas mais cedo, mais vidas teriam sido salvas nos EUA.

Na conferência de imprensa desta segunda-feira, Trump e Fauci acertaram agulhas: o especialista disse que não escolheu bem as palavras quando respondeu a “uma pergunta hipotética”, referindo-se à sua resposta na televisão americana como “uma má escolha de palavras”. Questionado sobre se Trump o obrigou a fazer essa clarificação, Fauci respondeu: “Tudo o que faço é voluntário. Nem insinue isso.”

Noutra frente, os norte-americanos estão a comprar selos para salvar os correios, uma vez que estes, ao contrário de muitas empresas, estão fora das ajudas financeiras do Governo.

Itália ultrapassa 20 mil mortos, mas novos casos desaceleram

Nas últimas 24 horas, Espanha registou 517 mortes, uma diminuição depois das 619 de domingo, havendo até agora um total de 17.489 óbitos. De acordo com o Ministério da Saúde, há 3.477 novos infetados, um número que volta a cair e que é o mais baixo das últimas semanas. Desde o início da pandemia, 64.727 pessoas recuperaram num país com cerca de 10 mil agentes das Forças de Segurança do Estado isolados por suspeitas de terem contraído a doença. O jornal “El Mundo” escreveu que o Governo de Pedro Sánchez comprou 20 milhões de euros em máscaras a uma sociedade controlada por um empresário que consta dos Paradise Papers e que tem sociedades ‘off shore’ em Malta. Segundo o diário, o Ministério dos Transportes celebrou pelo menos três contratos articulados por diferentes órgãos públicos numa negociação que decorreu sem o conhecimento público.

Este também foi o dia em que Itália ultrapassou os 20 mil mortos. As autoridades de saúde anunciaram que o país chegou aos 20.465 mortos, após registar mais 566 vítimas mortais nas últimas 24 horas. No entanto, o número de novos casos de infeção desacelerou: dos 4.092 de domingo passou-se para os 3.153, o valor mais baixo em praticamente uma semana. O número de casos confirmados oficialmente é agora de 159.516, o terceiro mais elevado no mundo, depois dos EUA e de Espanha. E as forças da ordem sancionaram 13.756 pessoas no Domingo de Páscoa, por estas terem quebrado as regras de confinamento, e encerraram 47 estabelecimentos comerciais.

Em França, o Presidente, Emmanuel Macron, anunciou o prolongamento das regras de confinamento durante mais um mês. “O confinamento mais estrito deverá continuar até segunda-feira, 11 de maio”, disse, na sua quarta declaração ao país desde o início da crise sanitária, indicando que as escolas reabrirão progressivamente a partir daquela data. O diretor-geral da Saúde, Jérôme Salomon, atualizou o balanço da covid-19 no país: mais 335 mortos nos hospitais nas últimas 24 horas, elevando para 14.967 o número total de vítimas mortais. O número total de casos de infeção em França é de 136.779, enquanto o de recuperados é de 27.718.

Boas notícias vindas da Alemanha: o número de recuperados nas últimas 24 horas (4.000) superou o número de novas infeções (2.537) num total de 123.015 casos.

No Reino Unido, a ordem é para que nada mude até ser seguro mudar. “O Governo está concentrado em combater o vírus – e vamos vencê-lo”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab. “Ainda é muito cedo para se falar em qualquer relaxamento de restrições. Não pensamos mudar nenhuma das regras até sabermos que as mudanças podem acontecer em segurança”, sublinhou o governante.

Mais de uma centena de novas infeções na China

Na semana em que alguns países europeus ensaiam uma tentativa de regresso à normalidade, as cautelas britânicas e francesas parecem mais do que justificadas. É que esta segunda-feira foram reportados 108 novos casos na China, onde o vírus foi detetado no final do ano passado. Desde 5 de março que não havia tantas infeções novas, sendo que a maioria dos novos casos é importada, pelo que a fronteira com a Rússia se transformou numa nova linha da frente contra uma segunda vaga de infeções. Do lado de lá da fronteira, o Presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu que falta material de proteção e alertou para um possível pior cenário no país.

É esta terça-feira que a Organização Mundial de Saúde (OMS) publica a estratégia que devem seguir os países que começam a levantar as restrições. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, exortou esses países a levantarem as suas medidas restritivas “lentamente e de forma controlada”. “Isto não pode acontecer de uma vez. As medidas de controlo só podem ser levantadas se estiverem em vigor as medidas corretas de saúde pública, incluindo uma capacidade significativa de rastreio dos contactos”, sublinhou. A organização revelou ainda que a covid-19 é 10 vezes mais mortal do que a H1N1, o único vírus que a OMS decretara como pandemia antes deste novo coronavírus. No sentido de interromper totalmente a transmissão da doença, é necessária uma vacina, alertou a OMS.

70 vacinas em desenvolvimento, três em fase de teste

Há 70 vacinas em desenvolvimento e três já se encontram em fase de teste em humanos. Clique aqui para ler mais sobre o assunto e para ficar a conhecer três outras descobertas científicas importantes.

Ainda sobre o regresso à normalidade possível, o Papa Francisco exortou os cientistas e os governantes que preparam “o caminho de saída” a pensarem nas pessoas e não no dinheiro.

No Brasil, a vontade de retomar o curso normal é manifestada diariamente pelo Presidente do país, Jair Bolsonaro, o que tem aprofundado a rota de colisão com o seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O governante lembra que só tem a tutela porque o Presidente o nomeou para o cargo. Mandetta tenta preparar o país para maio e junho, que, segundo o ministro, “serão os meses mais duros” da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil regista um total de 1.328 mortes e 23.430 casos confirmados de infeção. São Paulo é o estado mais afetado, registando atualmente 608 mortos e 8.895 casos confirmados. Mas é o próprio ministro a reconhecer que estes números estão subavaliados. E no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor vela pela cidade “vestido” de médico, em homenagem aos profissionais de saúde.

No continente africano, o último a ser invadido pelo vírus, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana revelou que os 52 Estados-membros da organização reportaram um total de 14.744 casos confirmados de infeção, 793 mortes e 2.760 recuperados. Na distribuição geográfica da situação epidemiológica, o Norte de África é a região mais atingida, seguindo-se a África Central, Ocidental, Oriental e do Sul.

Siga este link para consultar sete gráficos e um mapa com o avanço do coronavírus no mundo.

Primeiro-ministro dos Países Baixos em alta

No plano dos ganhos políticos com a crise pandémica, o destaque vai esta segunda-feira para o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, que está em alta nas sondagens pela forma como tem gerido a situação. No início do ano, analistas e comentadores questionavam o seu futuro político e a conveniência de se apresentar pela quarta vez a eleições depois de 10 anos à frente do Executivo. Nas últimas semanas, a sua liderança e estratégia de combate ao vírus, tanto interna como externamente, têm merecido elogios.

Os Países Baixos lideraram um quarteto de Estados-membros da União Europeia que se manifestavam contra os ‘coronabonds’. O presidente do Eurogrupo e ministro português das Finanças, Mário Centeno, fez saber que a dívida conjunta continua a ser uma alternativa para financiar uma saída europeia da crise.

Ainda no Velho Continente, os principais museus europeus situados em áreas turísticas têm registado perdas de receitas entre 75 e 80%, totalizando centenas de milhares de euros, segundo um inquérito sobre o impacto da covid-19.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou que irá disponibilizar um alívio imediato da dívida de 25 países para permitir que os respetivos governos concentrem os seus escassos recursos no combate à pandemia. A diretora do FMI, Kristalina Georgieva, esclareceu que as garantias irão cobrir as obrigações de dívida daqueles países durante um período inicial de seis meses.

No futebol, o Tottenham imita o Liverpool e também recua no ‘lay-off’ dos trabalhadores, e o internacional argentino Lionel Messi homenageou os profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à doença: “Aos heróis anónimos, que passam dias e noites longe das suas famílias, para que grávidas e crianças estejam a salvo da covid-19.”

E numa altura em que enfrenta dificuldades na resposta às muitas encomendas de pessoas confinadas em casa e em que os prazos de entrega derrapam, a Amazon anunciou a contratação de 100 mil pessoas e a intenção de recrutar mais 75 mil.