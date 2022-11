Covid-19. Usar dados de telemóveis para identificar cidadãos em risco? Esquerda recusa, direita aceita com cautelas

Poderá a privacidade dos cidadãos ser posta em causa - ou relegada para segundo plano - em nome da saúde pública? A discussão acaba de chegar a Portugal, com uma proposta, enviada ao primeiro-ministro e ao Presidente da República, para que as operadoras de redes móveis cedam informações dos clientes para identificar cidadãos em risco de contágio. À esquerda, a ideia é rejeitada de forma liminar; à direita, é vista com mais abertura, ainda que de forma cautelosa.

