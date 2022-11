Covid-19. Pedidos de compensação das concessionárias de autoestradas avançam em junho

O tráfego nas autoestradas nacionais caiu cerca de 80% devido ao impacto do novo coronavírus. Segundo o “Jornal de Negócios” esta segunda-feira, as concessionárias já comunicaram ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes e à Infraestruturas de Portugal (IP) a ocorrência de caso de “força maior”. Em todo o caso, só a partir de junho é que começarão a pedir compensações ao Estado.

De momento, as concecionárias ainda não conseguiram demonstrar as perdas incorridas. Além disso, há dúvidas sobre o alcance das limitações definidas no decreto presidencial que prolongou o Estado de Emergência no país.

O decreto determinou que “podem ser temporariamente modificados os termos e condições de contratos de execução duradoura ou dispensada a exigibilidade de determinadas prestações, bem como limitado o direito à reposição do equilíbrio financeiro (REF) de concessões em virtude de uma quebra na respetiva utilização decorrente das medidas adotadas no quadro do Estado de Emergência”.

De acordo com alguns juristas ouvidos pelo “Negócios”, o Governo pode estar a preparar regulamentação que limite o direito das concessionárias a serem compensadas pela perda de tráfego.

Mais: a IP terá margem, nas concessões como ex-SCUT, para que não tenha de pagar na totalidade os valores contratados durante este período.