Covid-19. Cem reclusos libertados numa manhã das cadeias portuguesas

O perdão e a flexibilização das penas decretadas pelo Governo por causa da pandemia de covid-19 já levou à libertação de 389 reclusos. Só hoje de manhã, segundo o Conselho Superior da Magistratura, os tribunais de execução de penas ordenaram a libertação de mais cem reclusos.

No final deste período, espera-se que sejam libertados cerca de dois mil reclusos que estejam na parte final do cumprimento das penas ou em condições de saúde frágeis. De fora desta espécie de amnistia, ficaram reclusos condenados por crimes graves ou detentores de crimes de cargos ´públicos.

No primeiro dia da entrada em vigor desta lei, no último sábado, saíram da cadeia 289 reclusos. Ontem, domingo, foram libertados seis. Até ao meio dia de hoje, segunda-feira, saíram mais cem. O total vai em 395 mas até ao final do dia vai haver mais ordens de libertação.