Covid-19. CUF não vai cobrar tratamentos aos doentes infetados

Os doentes infetados com covid-19 que foram tratados nas unidades da rede privada CUF, e cujos cuidados não sejam assegurados pelo Estado, não vão, mesmo assim, ter que pagar a fatura, garante a José de Mello Saúde num comunicado interno a que o Expresso teve acesso.

A polémica entre Governo e grupos hospitalares privados estalou, mais uma vez, no último fim de semana com a ministra da Saúde, Marta Temido, a afirmar que o Estado só paga os tratamentos em hospitais privados de doentes infetados pelo novo coronavírus quando estes são encaminhados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) para essas unidades.

“No que diz respeito aos doentes já tratados ou em tratamento nas suas unidades, a CUF pode desde já assegurar que estes doentes não serão de forma alguma prejudicados ou impactados em qualquer custo”, menciona o documento. Até agora, a CUF testou 2481 doentes, dos quais 283 revelaram-se positivos. “Destes, 64 doentes estão, ou estiveram, internados em unidades CUF e 219 foram, ou estão a ser, acompanhados no domicílio”, revela a José de Mello Saúde.

No passado sábado, durante a conferência de imprensa diária sobre a evolução da pandemia em Portugal, Marta Temido disse: “o que ninguém entenderia certamente era que o SNS, de um momento para o outro, fosse também responsável financeiramente por aquilo que têm sido os atendimentos dos utentes que pela sua livre vontade, por sua iniciativa, escolheram dirigir-se a um prestador privado”.

As palavras da ministra não caíram bem aos grupos privados e fontes do sector dizem ao Expresso que “a ministra deu o dito por não dito”.

No comunicado dirigido aos colaboradores, a CUF dá a entender que nem sempre foi esta a postura do Governo em relação à articulação dos privados com o SNS no combate à covid-19. “Atendendo à posição agora assumida pelo Ministério da Saúde de que os custos associados aos doentes de Covid-19 observados e tratados em hospitais privados não são da responsabilidade do SNS, a CUF reitera que mantém a sua disponibilidade, nomeadamente com a disponibilização de um total de 48 camas nos hospitais CUF Infante Santo e CUF Porto, para continuar a acompanhar todos os clientes que optem por ser tratados nas suas unidades”, refere a nota.

Doentes que não vêm do SNS têm que pagar a partir de quarta-feira

Porém, a partir da próxima quarta-feira, dia 15 de abril, os doentes que optem por ser tratados nos hospitais CUF “deverão ter em conta que os atos clínicos associados ao diagnóstico e tratamento de Covid-19 não têm comparticipação do SNS”. Ou seja, os respetivos custos têm que ser suportados pelos doentes ou pelas seguradoras ou subsistemas que incluam este tipo de despesa nas suas comparticipações.

O preço será o mesmo que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde no protocolo proposto aos hospitais do sector privado e social para os doentes transferidos do SNS e “ao qual a CUF irá aderir, caso venha a ser solicitada pelas Administrações Regionais de Saúde”.

Este acordo de adesão já está disponível no site da ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde – inclui também a possibilidade do SNS encaminhar para unidades privadas pacientes com outras patologias – determina o pagamento de 1962 euros por cada episódio de internamento sem ventilação ou com ventilação até 96 horas e de 12 861 euros nos casos mais graves e que permanecem além de quatro dias no hospital com recurso a ventilação.

A 23 de março, a CUF reorganizou a rede de hospitais e clínicas e destacou duas das suas maiores unidades – Hospital CUF Infante Santo e Hospital CUF Porto – para tratar e internar doentes infetados. No total foram disponibilizadas 140 camas, das quais 20 de cuidados intermédios/intensivos. Número que foi, agora, substancialmente reduzido para 48 camas tendo em conta um cenário de menor pressão sobre o SNS e, consequente, menor necessidade de recorrer ao hospitais de fora da rede pública.