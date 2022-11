Covid-19 em Portugal. 349 novos casos, o número mais baixo de abril. Taxa de letalidade sobe ligeiramente

Houve um aumento de 349 casos de covid-19 em Portugal, o menor número absoluto do mês de abril. A taxa de crescimento continua, por isso, muito abaixo dos dois dígitos do início da pandemia: foi de 2,1%, ainda menos do que na última atualização. No entanto, tem sido até aqui frequente que os aumentos sejam menores à segunda-feira, o que se explica pela proximidade com o fim de semana e será ainda mais relevante após um domingo de Páscoa — é preciso lembrar que os dados reportam sempre ao dia anterior

O relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a situação epidemiológica da covid-19 no país contabiliza agora 16.934 casos positivos, num universo de 139.184 testes, ou seja, menos de 15% das pessoas testadas está, de facto, infetada com a doença. Há, porém, 3.264 à espera do resultado do teste laboratorial. A ministra da Saúde, Marta Temido, confirma o aumento das amostras. “Durante os primeiros dias de abril, já realizámos mais testes do que durante todo o mês de março”, afirmou, na conferência de imprensa de apresentação do relatório.

A maioria dos testes positivos continua a estar na região Norte, sendo agora o Porto o concelho mais afetado. Tem 921 casos, passando Lisboa, que tem 905, e com um pódio composto ainda por Vila Nova de Gaia, com 842 doentes.

O número de óbitos também subiu e com ele a taxa de letalidade, que ontem tinha já ultrapassado os 3% e é agora de 3,16%. Significa que, entre cada 100 pessoas que contraem a doença, há três que morrem. No entanto, a taxa é fortemente afetada pelo maior ou menor número de testes que é feito em cada dia.

A contribuir para essa taxa está mais uma morte de uma pessoa com menos de 50 anos (é a sexta), na faixa etária 40-49. Abaixo dessas idades, não há qualquer óbito registado pela DGS. Em sentido contrário, como se sabe, as idades mais avançadas são as mais suscetíveis perante a doença. 86% das mortes aconteceram em pessoas acima dos 70 anos. A nível regional, contam-se mais vítimas mortais a Norte (303 óbitos), seguindo-se a região Centro (123) e Lisboa e Vale do Tejo (96).

Há boas notícias: o número de doentes nas unidades de cuidados intensivos (UCI) nunca tinha sido tão baixo este mês. Só nas últimas 24 horas, houve 40 pacientes a sair das UCI. Estão ainda a precisar desses cuidados 188 pessoas, fora as 1.887 internadas. Significa que uma parte muito significativa dos doentes de covid-19 está a tratar-se em casa: 88% dos casos. Face ao início do mês, há mais 461 pessoas nos hospitais com covid-19.

Na coluna dos casos importados de outros países, há também uma novidade. A África do Sul junta-se a uma já longa lista de importações, que inclui 50 países, e à qual se acrescenta ainda um novo caso entre Espanha e Andorra. São 707 no total.