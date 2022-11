Covid-19: Iraque alerta para intensificação de ações do Daesh no país

O governo do Iraque alertou esta segunda-feira que o grupo jihadista do Daesh está a intensificar as suas ações no país, aproveitando o foco das forças de segurança na luta contra a pandemia de covid-19.

O ministro da defesa iraquiano, Nayeh al Shamri, afirmou através de um comunicado na rede social Twitter que houve um "aumento das operações terroristas e de incursões de combatentes" do Daesh e referiu que o Iraque "não deve permitir que os grupos terroristas aproveitem as atuais circunstâncias", apelando a uma "intensificação de esforços" para combater o terrorismo.

Al Shamri sublinhou ainda a necessidade de utilizar todos os meios aéreos para "eliminar os terroristas", que perderam o controlo de todos os seus territórios no Iraque no final de 2017, mas continuam a atuar nas zonas montanhosas do norte e centro do território. Este aumento da atividade terrorista acontece em plena expansão da pandemia de covid-19 no Iraque, país onde se registam, até ao momento, 1.378 infetados e 78 mortos.

Além disso, coincide com a retirada das forças da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos de algumas bases do norte e centro do Iraque, a partir das quais se comandou a luta contra o Estado Islâmico nos últimos anos.

A aliança internacional retirou-se de pelo menos seis instalações militares e está a recolocar os seus operacionais noutros pontos do Iraque e do Médio Oriente, tendo dado por terminados os treinos das forças iraquianas como medida preventiva contra a proliferação do coronavírus.