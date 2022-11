277 histórias por contar e uma mudança de orientação: covid-19, ponto da situação em Portugal

Portugal ‘fecha’ o dia com um balanço de 16.934 infetados, 535 mortos e 277 histórias por contar - são as histórias de cada um dos recuperados. A atualização diária representou o número absoluto de novos casos mais baixo desde 24 março e, em termos relativos, a taxa de crescimento mais baixa de toda a pandemia.

Quanto ao número de doentes em cuidados intensivos, 188 de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde - é o mais baixo do mês de abril.

A diretora-geral da saúde garante que a evolução da pandemia ainda não ameaça a capacidade de resposta em Portugal. "Em relação à ocupação e capacidade instalada, os dados que temos indicam que ainda não atingimos o máximo do nosso potencial", afirmou Graça Freitas.

Esta segunda-feira mudaram as orientações para a utilização das máscaras. Depois de o seu uso generalizado ter sido desaconselhado pela DGS, por poder gerar “um falso sentimento de segurança”, este organismo recomenda agora que sejam opção para “qualquer pessoa em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas”.

No dia em que o ministro da Administração Interna anunciou que as fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha vão continuar encerradas pelo menos até 15 de maio, foi notícia uma carta endereçada ao Presidente da República e ao primeiro-ministro portugueses: 159 figuras da sociedade portuguesa, de áreas como a economia, a saúde e a cultura, pedem uma retoma faseada da vida e da economia do país.

No plano económico, Mário Centeno falou das consequências que teremos de enfrentar. Em entrevista à TVI, o ministro da Economia acredita que no conjunto do ano Portugal não vai chegar a uma queda de dois dígitos do PIB. Mas antecipou um segundo trimestre especialmente duro, com uma queda 4 ou 5 vezes superior a qualquer descida já vista num trimestre em Portugal. Centeno não afastou hipótese de nacionalização da TAP e recusou dizer se ou quando sai do Governo.

Ainda no domínio financeiro, o executivo fez saber que alargou o montante global das linhas de crédito destinadas a apoiar as empresas afetadas pelos impactos da covid-19. O total passa de 3 mil milhões para 6,2 mil milhões de euros.

O país continua em estado de emergência, por isso as autoridades estão atentas. Cento e vinte seis pessoas foram detidas durante este segundo período de emergência decretado devido à pandemia de covid-19, anunciou o ministro da Administração Interna.

E por falar em violações às normas impostas, a GNR confirmou que está a tentar identificar as pessoas envolvidas numa celebração pascal, este domingo, numa rua em Vermoim, Vila Nova de Famalicão, com direito a beijos na cruz e a champanhe. O caso pode acabar em tribunal.

Outro balanço diz respeito aos mandados de libertação de detidos. Desde sábado, data da entrada em vigor da lei n.º 9/2020, até às 18h desta segunda-feira saíram das prisões 761 reclusos.

Com o terceiro período escolar à porta, a Direção-Geral da Educação anunciou que vai lançar uma formação sobre o ensino através de meios digitais dirigida a diretores escolares e professores. A medida pretende apoiar as escolas no desenvolvimento do ensino à distância, anunciou a tutela.

No Porto é inaugurado esta terça-feira o Hospital de Campanha localizado no Pavilhão Rosa Mota. Cento e cinquenta voluntários vão assegurar o funcionamento de um espaço que tinha sido recentemente reformulado para acolher concertos mas que foi novamente transformado, agora para responder à pandemia.