Países a voltar à normalidade pós-covid? Cautela!

As curvas ascendentes começam, por fim, a adquirir uma forma mais reta, e o número de casos está a baixar nos países que se apressaram a controlar os movimentos da população. Depois de alguns dos dias mais negros da suas histórias recentes, Itália, França ou Alemanha continuam a ver cidadãos morrer, mas cada vez mais registam menos casos novos. Todos já têm “equipas” a estudar como sair disto para dias mais abertos.

“Nesta fase, ainda não podemos dizer em definitivo que estamos a caminho do conforto. Por um lado é importante sermos positivos, por outro a atitude de ‘está tudo bem’ pode levar a novos focos.” O aviso é feito pelo médico e especialista em saúde pública António Rodrigues, de Coimbra.

