Luís Marques Mendes dedicou mais uma vez o seu habitual espaço de análise no Jornal da Noite da SIC à pandemia da covid-19, sublinhando o papel cada vez mais preponderante do primeiro-ministro. "António Costa está muito diferente nas últimas semanas, está com enorme protagonismo mediático. Nunca vimos António Costa com o frenesim mediático dos últimos tempos. Rivaliza com o estilo presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa". Para o comentador, existem três motivos para esta atitude política: "Em primeiro lugar, António Costa está a tentar recuperar a imagem que perdeu nos incêndios de 2017. Está também a ultrapassar aquela entrada dos primeiros meses do segundo governo. E está a acumular popularidade para os tempos futuros. Depois da pandemia, quando vier a crise económica, António Costa vai precisar dessa popularidade acumulada."

Marques Mendes deixou ainda duas notas "menos positivas" sobre António Costa: "Em algumas coisas, o primeiro-ministro passa do 8 para o 80. Há umas semanas torcia o nariz ao estado de emergência e agora parece que passou para o extremo oposto. Notícias recentes insinuam que o primeiro-ministro quer estado de emergência prolongado depois de abril, até maio" e ainda sobre as "críticas muito duras à Holanda", o analista tem dúvidas que um político possa "dizer aquelas coisas enquanto primeiro-ministro", receando que "tenha mais desvantagens do que vantagens, sobretudo em vésperas de exercer a presidência da União Europeia, que exige grande capacidade de diálogo com todos".

Abril: não facilitar, não ceder à fadiga do isolamento

Para Marques Mendes, o balanço dos números da covid-19 em Portugal é "muito positivo", mas é também por isso que constitui "um problema sério". "Ou vencemos agora esta batalha ou corremos o risco de facilitar e deitar tudo a perder. Há uma certa fadiga de quatro semanas de quarentena. Toda a gente compreende que os dados são muito positivos, estaremos em situação de planalto, o pico já terá passado, o nosso SNS não colapsou e provavelmente não vai colapsar, por isso as pessoas sentem vontade de aliviar. O mês de abril é crucial. Não se pode abrandar nem facilitar", sublinhou.

O analista concorda com a renovação do estado de emergência até ao final deste mês e não se cansa de elogiar o comportamento dos portugueses, salientando a "intuição" para comportamentos necessários. "Ainda a quarentena não era obrigatória e já muitos estavam em isolamento. Temos de evitar uma recaída, é o ponto essencial, para que o mês de maio seja diferente".

Marques Mendes vai ainda mais longe e pede que a expressão "voltar à normalidade" seja "erradicada e proibida pelo menos durante um ano". "Esta pandemia só se resolve com uma vacina e provavelmente não haverá uma antes da primavera/verão de 2021, por isso falar em normalidade antes disso é ficção. Não devemos criar falsas expectativas", afirmou.

Bom senso, diálogo e transparência

Marques Mendes deixou ainda uma palavra aos profissionais de saúde e respetivas autoridades. "Tudo tem sido feito com enorme profissionalismo. Uma palavra de saudação para as autoridades de saúde e os profissionais. Merecem um enorme respeito, é uma tarefa muito difícil, mas convém que as autoridades na área da saúde não compliquem. Faço dois reparos: o comportamento em relação à comunidade cientifica, é preciso desbloquear os dados. E as querelas na saúde entre autoridades e autarcas nada disso é bom nem positivo. Bom senso, espírito de diálogo e muita transparência para que não existam dúvidas e se gere confiança nos dados".

Ensino: medidas sensatas, mas faltou palavra para pais e educadores do pré-escolar

O comentador teve ainda tempo para referir que concorda com as medidas anunciadas pelo Governo para o ensino à distância. "As medidas anunciadas pelo Governo são sensatas e razoáveis. Telescola é a melhor solução possível, alternativa era deixar cada criança por sua conta e risco e isso não era bom", afirmou. "Uma palavra sobre o pré-escolar. Governo não disse nada sobre isso e eu julgo que merecia alguma atenção. Pais e educadores tambem querem ter uma palavra de orientação. Quando abre? Como? Em que circunstâncias?", rematou.