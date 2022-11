Distopias. Vacinas para uma ameaça invisível

De súbito, o nosso mundo tecnológico e sofisticado parou. Fê-lo devido ao mais humilde dos seres vivos, situado na fronteira entre a vida e a não-vida. Pequeno, ao ponto de só ser visível ao microscópio eletrónico, mas eventualmente tão letal que o casal de biólogos Jean e Peter Medawar chamou aos vírus, em 1977, “más notícias embrulhadas em proteínas”. Tudo isto dá que pensar, tal como uma economia cujas cadeias de produção são planetárias e terminam ou começam na China ou na Índia. Ou um planeta onde os agentes patogénicos se deslocam de avião a 900 quilómetros por hora, a temperatura média aumenta, os recursos naturais diminuem, como a biodiversidade, e o desastre sanitário, económico ou político espreita.

Para alguns será a súbita revelação de ameaças que até agora não levavam a sério, mas, para quem esteja familiarizado com a literatura, a banda desenhada, o cinema ou as séries televisivas, trata-se de cenários mil vezes abordados, umas vezes em obras de antologia, outras de fancaria.

