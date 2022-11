Diário da Peste. Dois modos de sair das notícias

Diário da Peste,

11 Abril

Dois modos de sair das notícias: religião e matemática.

Há mais, claro.

Uma frase de Breton: “o acto de amor e o acto de poesia são incompatíveis com a leitura dos jornais em voz alta.”

Nestes dias as incompatibilidades aumentaram.

Mas sim, dois modos de sair das notícias: religião e matemática.

Um matemático do século XX, Edward Gassner, pediu ao sobrinho “para dar um nome a um número que tivesse uma centena de zeros”.

O miúdo deu o nome: Googol.

Lê-se: gugol.

O googol é o 1 seguido de cem zeros.

É a unidade de medida de um número enorme.

7 mil googol, por exemplo.

O nome da google veio daí.

Foi um erro de digitação.

Não é o infinito, mas quase.

O último zero está sempre depois do sítio onde chegas a galope e à velocidade da luz.

Gogol é também o nome de um grande escritor russo.

Imagino a unidade de medida usando o nome do escritor russo.

Dois Gogol, 7,3 Gogol.

A avenida Névski é a Avenida central de São Petersburgo e de muitos livros de Gogol.

A avenida Névski está por estes dias bem amedrontada.

Já não se sai à avenida Névski para se ser visto e admirado pelos vestidos ou fatos que se leva.

Sai-se rapidamente para ir buscar o urgente.

Ser admirado ou invejado pelos outros não é urgente.

O medo não tem unidade de medida.

Não se mede em metros ou quilogramas.

Talvez o medo também não tenha um zero que seja o último.

Talvez o medo seja uma substância googol mas sem fim.

Espanha começa a distribuir máscaras nos transportes públicos.

“O sol cozinhou o homem/E a geografia determinou os acontecimentos”. Raul Bopp, Brasil.

Há medo nas favelas brasileiras e as máfias criminosas tentam controlar esse medo, ameaçando.

Medo x Medo x Medo x Medo.

Hoje sol. Amanhã também sol, dizem as previsões.

Mas depois chuva. Segunda, chuva, terça, chuva, quarta, chuva, quinta, chuva, sexta, chuva e sábado, chuva.

Depois não aparece no ecrã.

Os dias que não aparecem no ecrã estão fora do futuro.

O primeiro Ministro sueco sente “que não fizeram o suficiente.”“Profissionais de saúde dançam para esquecer o stress”.

Na Grécia, uma refugiada foi obrigada a pagar uma multa por ter saído sem autorização.

Em Lesbos, Moria, no regresso do hospital para o acampamento.

Não levava o documento de autorização, nem tinha enviado um sms oficial a pedir para sair.

As multas a refugiados são retiradas do dinheiro do subsídio que recebem.

Dizem que a multa é de 150 euros.

O subsídio vai até 550 euros por mês.

Algumas multas foram também passadas a pessoas sem abrigo.

Causa: 'por deslocação vã/sem motivo'.

Mas estas multas não foram pagas, claro. Depois dos protestos.

A minha amiga grega, Athena, diz que todos sonham com uma deslocação vã.

Um dos bens mais valiosos nestes dias - na Grécia e na Avenida Névski e noutros lados: uma deslocação vã.

Uma nova moeda: troco uma deslocação vã por dez com objectivos concretos.

Do vizinho vem música clássica.

Pensar em música útil e inútil.

O que será música inútil e música vã?

Um discurso numa universidade há uns tempo, Obama.

“Deixem me ser o mais claro que se pode ser: na política e na vida, a ignorância não é uma virtude.

Não é ser cool nem politicamente incorreto, nem é ser contra o sistema, é simplesmente ser ignorante.

Não é cool não saberes do que estão a falar."

Os estudantes riem-se.

Tento perceber em que Universidade foi isto, não descubro.

A ferida da Roma é lambida pela Jeri, uma colaboração clandestina.

É impossível uma ferida sarar se os companheiros endeusam essa ferida.

Não dar atenção àquilo que dói. Lições rápidas.

Manu Chao e uma alegria também rápida e diária, guitarra.

O som de vocalizos na sala ao lado.

De novo, a imagem do filósofo Wittgenstein a afastar de si o relógio para começar a rezar.

Rezar é o que acontece entre um momento e o momento seguinte.

Ele não disse isto, mas podia ter dito.

A mudez que se coloca entre uma palavra e a seguinte.

Domingo de Páscoa.

Quem tiver relógio que o coloque em cima da mesa.

É impossível chegar atrasado a certos encontros.

Não vai ser necessário: nem relógio nem pressa.

Paco Ibanez e outra guitarra: “Palavras para Julia”.

Uma amiga manda sucessivas mensagens:

Outra coisa que tenho vindo a reparar, diz ela.

É que perdi o olfacto.

Acho que deixou de ser necessário, diz.

Digo-lhe que isso é um sintoma perigoso.

Não, responde ela, estou saudável.

Sem estímulo o olfacto fica preguiçoso, explica. É isso.Não há ninguém para cheirar, diz.

Nesta Páscoa, espero recuperar o olfacto, disse ela ainda.

E depois disse que às vezes vai aos vasos cheirar a terra.

--------------

Índice

Diário da Peste. Dois comandantes afundam um navio

Diário da Peste. Todas as mulheres mexicanas estão apaixonadas

Diário da Peste. Vejo Jean-Luc Godard

Diário da Peste. O humano número 486