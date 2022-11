“Criticar a banca dá sempre popularidade. É mais ou menos como dizer mal dos políticos”

A banca tem estado sob pressão política e mediática para apoiar as empresas e as famílias durante a crise económica que se avizinha – sem lucrar com a situação. Mas, para Luís Marques Mendes, as críticas que lhe têm sido feitas não são totalmente legítimas.

É certo que “a banca no passado pôs-se a jeito e as pessoas estão de pé atrás” e também é certo que “ainda há muitas comissão exageradas”. Contudo, “muita coisa mudou” no comportamento do setor desde a crise financeira e dos sucessivos escândalos bancários a que o país assistiu, do BPN ao BES, do BPP ao Banif, considera o comentador político.

Então qual a razão de ser das críticas? “Criticar a banca dá sempre popularidade e é sempre uma tentação”. (…) “Criticar a banca, é mais ou menos como dizer mal dos políticos”, considera o comentador.

Marques Mendes diz ser “compreensível” que os responsáveis políticos estejam vigilantes em relação aos bancos”, e também considera que seria “anormal” que a banca distribuísse dividendos nesta altura, em contra-mão com uma indicação do Banco Central Europeu, que já veio recomendar contenção quer na distribuição de lucros quer ao nível dos prémios de gestão.

Mas uma coisa é a classe política estar atenta, outra é “diabolizar os seus lucros e dar a entender que é melhor no futuro terem prejuízos e não lucros”, o que configura "uma enorme leviandade".

Há duas semanas Rui Rui veio dizer que, se este ano e no próximo o setor apresentar “lucros avultados”, tal seria uma “vergonha e uma ingratidão para com o povo português”. Sem se referir diretamente a ele, Marques Mendes deixa um conselho: "Os dirigentes políticos devem ter cuidado com o que dizem para não darem más lições no presente e não se arrependerem no futuro"