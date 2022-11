Covid-19. Ensino à distância e o regresso à telescola: aprender sem sair de casa

A notícia era esperada, mas nem por isso resultou menos chocante. Numa quinta-feira, depois de dias de especulações e palpites, António Costa contra­riou a recomendação do Conselho Nacional de Saúde e comunicou ao país que iria encerrar as escolas na segunda seguinte. A causa — a contenção do coronavírus, que não parava de alastrar — seria a mesma que, pouco mais tarde, sustentou a declaração pelo Presidente da República de um estado de emergência como não se via desde 1975.

Nessa quinta-feira, a normal noção do quoti­diano estilhaçou-se. Durante tempo indeterminado, as crianças não pisariam a escola, e aquilo que viesse a ser colocado como alternativa era do domínio do enigma. Cada escola faria como pudesse ou soubesse, cada professor veria colocada à prova a sua literacia tecnológica e a capacidade de transcender ou não as aulas presenciais. Qual músicos a quem é retirada a partitura, tiveram de improvisar, e foi o salve-se quem puder: de facto, naqueles 15 primeiros dias confusos, houve de tudo um pouco, de aulas virtuais mais ou menos estruturadas e uso escorreito das plataformas virtuais a TPC mandados por e-mail em catadupa; de sessões de esclarecimentos por WhatsApp a power points explicativos; de pedidos de trabalhos escritos a outros de apresentações orais. Cada professor lançou mão do que tinha mais à mão. A noção de um certo excesso instalou-se, como se a falta de presença física só pudesse ser colmatada com uma chuva torrencial de propostas que prendessem os alunos ao computador e à rede.

